Израиль торопит: США вновь ужесточают санкции в отношении Ирана

Лидия Мартынова

На следующей неделе США в очередной раз ужесточат санкционный режим в отношении Ирана. Об этом сегодня, 15 ноября, объявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Как отмечается в в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении, год назад после демонстраций в иранских городах Тегеран «пытался скрыть доказательства своих жестоких репрессий с помощью цензуры, запугивания», отключения интернета. Сегодня иранские власти «по-прежнему отказываются проводить независимые расследования убийств, совершенных ими в течение той роковой недели».

«Но мы никогда не забудем жертв режима. Соединенные Штаты будут продолжать способствовать привлечению виновных к ответственности и объявят на следующей неделе о дальнейших действиях в отношении причастных к репрессиям, чтобы добиться справедливости для иранского народа, который дольше всех страдал от репрессий со стороны Исламской Республики Иран, — заявил госсекретарь. — Мы надеемся, что все страны присоединятся к нашему призыву к иранскому режиму немедленно освободить всех политзаключенных и узников совести».

Как сообщало ИА Newstes , подобное развитие событий прогнозировалось международными аналитиками. Именно на ожидании очередной волны санкций начали расти мировые цены на нефть. 12 ноября бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер предупредил, что Израиль может атаковать Иран «даже в последние дни правления администрации Трампа». Макмастер отметил, что Израиль следует «доктрине Бегина», которая означает, что израильтяне никогда не смирятся с наличием у враждебного себе государства оружия массового поражения и будут всеми способами пресекать попытки создания или получения такого вооружения со стороны Ирана.

Макмастер также предупредил избранного президента США Джо Байдена от повторного присоединения к ядерной сделке с Ираном 2015 года после вступления в должность. Трамп вышел из соглашения в мае 2018 года и вновь ввёл санкции в отношении Тегерана, но Байден указал, что будет стремиться вернуть США в многостороннее соглашение, участниками которого продолжают оставаться Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.