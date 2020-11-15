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Катя Осадчая устроила hard talk экс-шефу Александру Ткаченко

Катя Осадчая устроила hard talk экс-шефу Александру Ткаченко

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Ведущая программы «Светская жизнь» на «1+1» Катя Осадчая впервые взяла интервью у бывшего начальника — экс гендиректора «1+1 медиа» Александра Ткаченко. С июня 2020 года Ткаченко возглавляет министерство культуры и информационной политики. Большая часть вопросов Осадчей касалась именно работы Ткаченко в правительстве.

Что самое сложное в министерской работе?
Забюрократизированная система принятия решений. Чтобы установить прибор контроля на проходной, потребовалось два месяца.

Думали ли что будете министром культуры?
Скажу больше. Даже не хотел.

Уговаривал ли вас президент стать министром культуры?
Открылось окно возможностей. Я решил воспользоваться.

Бывает, что вы как богатый человек хотите потратить деньги, а не можете?
Я трачу все согласно декларации.

Где вы проведете зимний отпуск?
В Карпатах. Это небольшой курорт, интересный, ближе к Закарпатью.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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