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Конфликт в Нагорном Карабахе показал, как Сербия может вернуть Косово — СМИ

Конфликт в Нагорном Карабахе показал, как Сербия может вернуть Косово — СМИ

В Сербии уже который день не утихает публичное обсуждение конфликта в Карабахе — многие политики уже сделали ряд заявлений и выводов касательно этой войны, сравнивая её с наболевшим Косовским вопросом. Весьма интересно по этому поводу выступил бывший советник Директора Канцелярии по Косово и Метохии и лидер «Сербских Правых» («Српска Десница») Миша Вацич — несмотря на все его симпатии к армянской стороне он отдал должное азербайджанскому военно-технологическому превосходству, подчеркнул необходимость усиления вооруженных сил Сербии — где отметил ключевую роль России, сотрудничество с которой необходимо усилить, а также напомнил, что «цветные революции», приводящие к власти антироссийских политиков — всегда приводят к потере территорий.

«Если вторая сторона постоянно отказывается от компромиссного решения, категорически не приемлет мирный диалог — мы должны быть готовы и ко всем другим вариантам, включая военный. И как раз замороженный конфликт в Нагорном Карабахе нам показал, что отчужденная территория с помощью высокотехнологической наступательной доктрины может быть реинтегрирована с минимальными жертвами, причем несмотря на (национальный) состав населения оспариваемой территории, его мотивированность к сопротивлению, проблематичность рельефа и все остальные негативные аспекты. Причем в нашем случае — и историческое, и международное право на нашей стороне, тогда как в случае Азербайджана (и то формально) можно говорить лишь о международном праве. Поэтому мы должны установить главным приоритетом — усиление наших оборонных и наступательных мощностей, для чего решающее значение играет военное сотрудничество с братской Россией, которая уже значительно этому способствовала», — заявил Миша Вацич.

Еще один урок Карабахского конфликта, по его словам, заключается в том, что «установление антироссийского правительства с помощью цветных революций — всегда приводит к потере территорий. Так было и в Грузии, и в Украине — и вот теперь в Армении».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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