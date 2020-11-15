Медведчук осудил создание на Украине «концлагерей» для россиян
Депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук жестко осудил инициативы властей страны по вопросу интернирования гражданских лиц. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.
Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает «угрожающими национальной безопасности», и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.
Политик выразил мнение, что создание подобных «лагерей смерти» вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к «расправе» над неугодными.
Также политик считает, что за этим законопроектом стоит желание удержаться у власти любой ценой.