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Медведчук осудил создание на Украине «концлагерей» для россиян

Медведчук осудил создание на Украине «концлагерей» для россиян

Депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук жестко осудил инициативы властей страны по вопросу интернирования гражданских лиц. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.

Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает «угрожающими национальной безопасности», и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

«Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения. Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в „концлагеря“ находится далеко за этой чертой», — заявил Медведчук.

Политик выразил мнение, что создание подобных «лагерей смерти» вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к «расправе» над неугодными.

Также политик считает, что за этим законопроектом стоит желание удержаться у власти любой ценой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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