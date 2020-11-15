Медведчук осудил создание на Украине «концлагерей» для россиян

Алексей Вольцев

Депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук жестко осудил инициативы властей страны по вопросу интернирования гражданских лиц. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.

Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает «угрожающими национальной безопасности», и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

«Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения. Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в „концлагеря“ находится далеко за этой чертой», — заявил Медведчук.

Политик выразил мнение, что создание подобных «лагерей смерти» вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к «расправе» над неугодными.

Также политик считает, что за этим законопроектом стоит желание удержаться у власти любой ценой.