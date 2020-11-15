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Оккупационные власти возложили на крымчан вину за то, что у них нет воды

Оккупационные власти возложили на крымчан вину за то, что у них нет воды

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин нашел виновных в том, что население оккупированного Крыма страдает от нехватки воды. По мнению российского чиновника, в Крыму сами жители «воруют» и «теряют» воду, а потому нужно найти воров и места утечек, и тогда ценного ресурса хватит на всех. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Хуснуллин, приехав в Крым, предложил напрячь местных силовиков и заставить их найти тех, кто бесплатно пользуется водой. «Откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало», — заявил чиновник.

Кроме того, водоснабжающие организации должны выяснить, на каких участках у них изношены трубы и вода утекает в грунт. «Если 50% потерь ликвидируем, то у нас воды может хватить», — считает Хуснуллин.

Напомним, ранее крымчане стали использовать для домашних нужд воду из батарей отопления.

Фото pixabay.com

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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