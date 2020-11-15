Пограничники показали, как иностранец торговался с ними в "Борисполе", чтобы попасть в Украину

Алексей Вольцев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Иностранец, пытавшийся попасть в Украину в обход правил, устроил пограничникам настоящий аукцион. Гражданин Индии начал с суммы 600 долларов и стал повышать ставки, отслеживая реакцию сотрудника погранслужбы. Видео приводит ГПСУ.

Из беседы в пункте пропуска стало понятно, что накануне иностранцу отказали в допуске в Украину. Индиец не отчаялся и на следующий день решил заинтересовать пограничников финансово.

Мужчина намекал, что за беспрепятственный въезд в Украину готов заплатить 1000 долларов. Реплику, что такие «сделки» грозят тюремным сроком, индиец предпочел не услышать.

Пограничники на предложение не согласились. На нарушителя составлен протокол, иностранец еще на три года останется невъездным в Украину.