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Посол США в Молдавии будет лично инспектировать избирательные участки

Посол США в Молдавии будет лично инспектировать избирательные участки

Сотрудники дипмиссии США в Молдавии намерены ездить по избирательным участкам и следить за президентскими выборами, второй тур которых проходит сегодня, 15 ноября. Об этом говорится в заявлении американскоого посольства в Кишиневе.

В дипмиссии ссылаются на необходимость «честного и транспарантного голосования, с соблюдением всех международных стандартов». В этой связи посол Дерек Хоган и его подчиненные решили ездить по всей стране и «наблюдать за ходом волеизъявления граждан». Американское посольство призвало граждан Молдавии активно воспользоваться своим правом голоса и соблюдать меры безопасности.

В свою очередь МИД Российской Федерации опубликовал пресс-релиз, подчеркнув , что Москва выступает против иностранного вмешательства и надеется, что нарушения, которые имели место в первом туре, не повторятся. Россия внимательно следит за избирательной кампанией в Молдавии, а ее наблюдатели участвуют в мониторинге через миссии СНГ и ОБСЕ.

Первые нарушения уже зафиксированы в селе Варница, где голосуют проживающие в Приднестровье граждане. Один из избирателей хотел сфотографировать свой избирательный бюллетень. Работник избирательного участка вмешался и предупредил его, что фотографирование избирательного бюллетеня не допускается, призывая мужчину войти в кабину для голосования.

На это тут же отреагировал депутат проевропейской партии «Действие и солидарность» Сергей Литвиненко (лидер политформирования Майя Санду во втором туре голосования конкурирует с независимым кандидатом Игорем Додоном), который предупредил о возможных «массовых нарушениях» на так называемых «Приднестровских участках».

Напомним, в ходе первого тура (1 ноября) представители ПДС задействовали комбатантов (ветераны войны за территориальную целостность РМ), чтобы блокировать доступ избирателей из Левобережного региона Днестра к участкам для голосования. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело, предупредив, что если подобное повторится во втором туре, действие властей будут более решительными, а правовые последствия для виновников ограничения конституционных прав граждан и провокаторов — более жесткими.

По информации Центральной избирательной комиссии РМ к 8 часам утра по местному времени (9 часов мск), то есть за час с момента открытия участков, проголосовали 75 262 граждан, что составляет 2,69% от общего числа избирателей.

Как сообщало ИА Newstes , по информации молдавских независимых СМИ, Майя Санду находится в прямой зависимости от Дерека Хогана и даже состоит с ним в интимной связи. Понимая, что Санду идеальный кандидат в президенты Молдавии для Вашингтона, Хоган готов оказать своей протеже любую поддержку. Понимая, что Майя Санду неспособна мобилизовать свой электорат, американский посол в случае ее поражения на выборах пообещал помочь ей вывести на улицы протестные массы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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