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Путин призвал Алиева обеспечить сохранность христианских святынь в Карабахе

Путин призвал Алиева обеспечить сохранность христианских святынь в Карабахе

Президент России Владимир Путин в ходе очередных телефонных контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил сегодня, 14 ноября, практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В разговоре с Алиевым глава российского государства, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трёхсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи Путин подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь.

«Президент Азербайджана проявил на этот счёт понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — отметили в Кремле.

Владимир Путин подписал 12 ноября указ о реализации мер, направленных на поддержание мирной обстановки на территории Нагорного Карабаха, где с 27 сентября по 10 ноября велись масштабные боевые действия. «Развернуть миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора», — сказано в документе.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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