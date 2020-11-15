Сообразили на троих: болеющие Зеленский, Стефанчук и Резников обратились к украинцам в одном видео

Алексей Вольцев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский, который лечится от COVID-19, записал второй видеоролик из больницы «Феофания». На этот раз к видеообращению присоединились еще и вице-спикер Руслан Стефанчук и вице-премьер Алексей Резников, которые также заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию.

Зеленский заявил, что слухи о многомиллионных сумах, выделяемых на его лечение, это неправда. «Я нахожусь в „Феофании“ на общих основаниях», — заявил президент, хотя стоимость лечения все же не назвал. Попутно Зеленский заявил, что, несмотря на болезнь, чувствует себя хорошо.

В свою очередь, Руслан Стефанчук прогнозирует, что Рада, невзирая на болезнь спикера и вице-спикера, продолжит работу. На следующей неделе депутатам предложат проголосовать за закон о референдуме и об «инвестиционных нянях».

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что власть «продолжит попытки достучаться до жителей оккупированных территорий», развивая инфраструктуру вдоль линии разграничения. Было объявлено о планах по строительству автодорог и новой ветки железной дороги.

Напомним, за текущую неделю о заражении коронавирусом объявили также глава Офиса президента Андрей Ермак и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Фото president.gov.ua