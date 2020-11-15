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В "Голосе" сообщили о провале переговоров Украины с МВФ

В "Голосе" сообщили о провале переговоров Украины с МВФ

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Делегация Украины в Вашингтоне, которая вела переговоры с МВФ о новом кредите, не достигла договоренностей с основным внешним кредитором Украины. Об этом в Facebook написал народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).

«Наши вернулись. Без громких новостей, денег и даже сигналов для рынка заимствований, что нам их когда-то дадут», — сообщил он, дав понять, что отставка советника главы Офиса президента Андрея Ермака Игоря Уманского состоялась именно из-за отсутствия позитивных сигналов от МВФ.

Причиной же проблем с кредитованием Железняк называет «конституционный кризис» в Украине, все громче звучащие заявления о необходимости эмиссии, а также несоблюдение условий МВФ об ограничении размера дефицита бюджета.

Напомним, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченкр в интервью «Голосу Америки» заявил о наличии трех блоков вопросов, которые отрабатываются с МВФ. Тем не менее, он отметил, что у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца года.

Фото internetofbusiness.com/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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