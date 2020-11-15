В Молдавии полиция разогнала унионистов-комбатантов, срывающих выборы
В Молдавии полиция разблокировала дорогу в селе Варница, где сегодня, 15 ноября, на президентских выборах голосуют проживающие в Приднестровье граждане. Сторонники проевропейского кандидата Майи Санду (лидер партии «Действие и солидарность») утром пикетировали дорогу и избирательные участки, мешая приднестровцам реализовать свое конституционное право выбора.
Для стабилизации ситуации в населенный пункт прибыли дополнительные силы МВД, а также десятки офицеров отряда специального назначения Fulger. Комбатантов (ветераны войны на Днестре 1992 года) и унионистов (сторонники присоединения РМ к Румынии) вытолкнули с дороги. Полицейские организовали коридор, по которому сейчас свободно могут передвигаться машины в обе стороны.
Радикально настроенными «волонтерами» на месте руководил депутат ПДС Игорь Гросу.
По мнению молдавского политолога, бывшего приднестровского журналиста Эрнеста Варданяна, оппозиция намеренно устраивает провокации в Приднестровье, чтобы отвести внимание от массового подвоза граждан на участках за рубежом.
По его словам, сторонникам Санду удалось обмануть европейские власти.
Как сообщало ИА Newstes , после первого тура голосования 1 ноября ЦИК Молдавии констатировал, что Додон одержал бы победу, если бы учитывались только результаты голосования по всей стране, без учета голосов диаспоры.
В итоге разница между Майей Санду и Игорем Додоном в первом туре составила 3,53%. Пока не были озвучены официальные данные, кандидаты первого тура Андрей Нэстасе (партия «Платформа Достоинство и правда») и кандидат от блока Unirea Дорин Киртоакэ, которые сегодня поддерживают Санду, заявили «о многочисленных нарушениях на участках для голосования в диаспорах», потребовав отставки министра иностранных дел и европейской интеграции Олега Цуля и председателя Центризбиркома Дорина Чимила.
Позже глава государства потребовал извинений от своих оппонентов, которые в ходе предвыборной кампании утверждали, что государственными структурами готовится «вброс» и ведется подкуп Левобережного электората.