В Молдавии полиция разогнала унионистов-комбатантов, срывающих выборы

Влада Некрасова

В Молдавии полиция разблокировала дорогу в селе Варница, где сегодня, 15 ноября, на президентских выборах голосуют проживающие в Приднестровье граждане. Сторонники проевропейского кандидата Майи Санду (лидер партии «Действие и солидарность») утром пикетировали дорогу и избирательные участки, мешая приднестровцам реализовать свое конституционное право выбора.

Для стабилизации ситуации в населенный пункт прибыли дополнительные силы МВД, а также десятки офицеров отряда специального назначения Fulger. Комбатантов (ветераны войны на Днестре 1992 года) и унионистов (сторонники присоединения РМ к Румынии) вытолкнули с дороги. Полицейские организовали коридор, по которому сейчас свободно могут передвигаться машины в обе стороны.

«Полиция действует, как полиция. Давно такого не было. И сразу бравые комбатанты начинают призывать к совести и прочим человеческим чувствам. Добавляют, что, дескать, они пожилые, а их полиция толкает», — пишет телеграм-канал «Гений Карпат».

Радикально настроенными «волонтерами» на месте руководил депутат ПДС Игорь Гросу.

«Попытка занять дорогу теперь с депутатом наперевес провалилась. Полиция вновь оттеснила буйных. Что ты будешь делать? По всем правилам бессарабского военного искусства вроде комбатанты с флагами и громкими лозунгами о Родине и евроинтеграции наперевес бросаются… и ничего не работает. Магия», — иронично заключил «Гений Карпат».

По мнению молдавского политолога, бывшего приднестровского журналиста Эрнеста Варданяна, оппозиция намеренно устраивает провокации в Приднестровье, чтобы отвести внимание от массового подвоза граждан на участках за рубежом.

«Провокации, которые сейчас организуют правые оппозиционеры на избирательных участках для жителей Приднестровья, — это дымовая завеса. Это сознательный увод общественного внимания и медийной повестки (что сейчас одно и то же) от темы массового, многотысячного подвоза граждан Молдавии на избирательные участки, расположенные в странах Европы, вопреки карантину в этих странах», — отметил советник молдавского президента в своем телеграм-канале.

По его словам, сторонникам Санду удалось обмануть европейские власти.

«Учитывая, что огромные очереди в Европе выстроились еще ночью, „европейцам“ надо было срочно „замылить“ эту тему и перекрыть своими действиями еще с раннего утра. В некоторой степени это им удалось» — резюмировал Варданян.

Как сообщало ИА Newstes , после первого тура голосования 1 ноября ЦИК Молдавии констатировал, что Додон одержал бы победу, если бы учитывались только результаты голосования по всей стране, без учета голосов диаспоры.

«При этом Игорь Додон получил большинство голосов в абсолютном большинстве районов страны. В то же время Майя Санду получила больше поддержки от граждан, голосовавших за рубежом», — отметил председатель Центризбиркома Дорин Чимил, уточнив, что за рубежом Санду поддержали 104 тыс. 464 гражданина, а Додона только 5 тыс. 438 мигрантов.

В итоге разница между Майей Санду и Игорем Додоном в первом туре составила 3,53%. Пока не были озвучены официальные данные, кандидаты первого тура Андрей Нэстасе (партия «Платформа Достоинство и правда») и кандидат от блока Unirea Дорин Киртоакэ, которые сегодня поддерживают Санду, заявили «о многочисленных нарушениях на участках для голосования в диаспорах», потребовав отставки министра иностранных дел и европейской интеграции Олега Цуля и председателя Центризбиркома Дорина Чимила.

Позже глава государства потребовал извинений от своих оппонентов, которые в ходе предвыборной кампании утверждали, что государственными структурами готовится «вброс» и ведется подкуп Левобережного электората.

«Бывшие и действующие оппоненты на выборах должны извиниться перед государственными структурами за то, что все эти недели обвиняли их в каких-то фальсификациях. Теперь вы довольны итогами выборов? Уже ничего не фальсифицировано?» — задал вопрос Игорь Додон.