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В Одессе, Херсоне, Луцке и Сумах проходит второй тур выборов мэра

В Одессе, Херсоне, Луцке и Сумах проходит второй тур выборов мэра

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

15 ноября в ряде украинских городов проходит второй тур местных выборов. Мэра выбирают жители четырех областных центров: Луцка, Одессы, Сум и Херсона. Также назначено повторное голосование в Каменце-Подольском, Краматорске и городе Украинка Киевской области.

В Луцке во второй тур вышли советник действующего мэра Игорь Полищук («За майбутнє») и самовыдвиженец Богдан Шиба.
В Одессе в бюллетенях две фамилии: действующий городской голова Геннадий Труханов («Доверяй делам») и народный депутат Николай Скорик (ОПЗЖ).
В Херсоне идет борьба между бизнесменом Игорем Колыхаевым («Нам тут жить») и трижды мэром города Владимиром Сальдо («Блок Сальдо»).
В Сумах жителям предлагают выбирать между действующим мэром Александром Лысенко («Батьківщина») и Вадимом Акперовым («Европейская Солидарность»).

22 ноября второй тур выборов мэра состоится в 11 населенных пунктах. Градоначальника будут выбирать в семи областных центрах (Днепр, Львов, Николаев, Полтава, Ровно, Ужгород, Черкассы), а также в крупных городах (Бердянск, Дрогобыч, Никополь, Славянск).

Фото cvk.gov.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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