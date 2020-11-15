В столице США прошел марш сторонников Трампа

Алексей Вольцев

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа прошли в субботу маршем от площади Фридом-плаза в Вашингтоне в нескольких кварталах от Белого дома до здания Верховного суда. Они требовали пересчета голосов на прошедших всеобщих выборах.

Шествие началось после завершения митинга на на самой Фридом-плаза, ставшей основным центром сбора сторонников республиканца. Собравшиеся отправились к Верховному суду по Пенсильвания-авеню — проспекту, ведущему в сторону Конгресса США. Шли сначала под песню Y.M.C.A. американской диско-группы Village People — именно этой композицией ранее завершались многочисленные предвыборные митинги самого Трампа. Многие подпевали, а одна из групп активистов даже исполнила в мегафон свой собственный вариант песни, упомянув в некоторых строчках вместо оригинального текста имя Трампа.

Практически никто из участников многотысячного марша не носил медицинские маски, и это не случайность, поскольку ряд сторонников действующего президента активно выступает против введения жестких санитарных ограничений.

Призывы снять ограничения можно было встретить и на плакатах митингующих. «Никакого больше локдауна», — гласил один из таких транспарантов, вокруг которого собрались несколько человек и пританцовывали.

Конечной точкой маршрута стало здание Верховного суда. На лужайке между ним и Конгрессом собрались тысячи людей. Выступавшие на митинге отмечали, что судьба выборов может решиться именно в Верховном суде, где у республиканцев после утверждения в его состав судьи Эми Кони Барретт теперь большинство.