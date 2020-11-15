Военные России и Турции продолжат консультации по Карабаху

Лидия Мартынова

Россия и Турция завершили сегодня, 14 ноября, технические переговоры по Нагорному Карабаху и планируют в ближайшие дни их продолжить, сообщили Министерстве обороны Турецкой Республики, передаёт государственное информагентство Anadolu.

«Российская и турецкая военные делегации завершили технические переговоры, планируется, что они будут продолжены в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

В Минобороны Турции при этом не уточнили, когда и где пройдут следующие двусторонние консультации по Карабаху.

Российская делегация находится с визитом в Анкаре с 13 ноября. Накануне переговоры провели специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал, которые обсуждали сирийскую проблематику. Во второй половине дня в Минобороны Турции прошла встреча военных представителей двух стран, где главным образом обсуждалась ситуация в зоне карабахского конфликта.

Как сообщало ИА Newstes, министры обороны России и Турции, Сергей Шойгу и Хулуси Акар, подписали ранее меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны РФ заявили, что решение о создании совместного мониторингового центра «позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта».

На территории Нагорного Карабаха не будет никаких турецких миротворческих групп, заявил 12 ноября глава МИД России Сергей Лавров. «Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом чётко сказано в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России, — подчеркнул глава российской дипломатии. — Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована».

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.