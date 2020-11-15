Выборы в Молдавии: На участке во Франкфурте сообщили о бомбе

Анастасия Иванова

Правоохранительные органы Германии вечером 15 ноября получили сообщение о бомбе на избирательном участке во Франкфурте, где сегодня голосует молдавская диаспора на втором туре президентских выборов.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии РМ уточнила, что сообщение о минировании здания поступило по телефону. Вскоре на место происшествия прибыли немецкие специализированные службы для проверки и выяснения всех обстоятельств дела.

«Сотрудники избирательного бюро оперативно оценивают ситуацию и, в зависимости от ее развития, примут решение о дальнейшей деятельности избирательного участка», — отметили в молдавском Центризбиркоме.

Позже в ЦИКе сообщили, что избирательное бюро решило приостановить работу участка на один час в связи с возможной угрозой для избирателей. Участок продолжил работу в 17:35 по кишиневскому времени (18:35 мск). Местная полиция проверила помещение.

Напомним, на избирательном участке во Франкфурте-на-Майне с самого утра наблюдаются большие очереди. Генеральное консульство Молдавии объявило о том, что бюллетени для голосования могут закончиться. После этого избиратели, ожидающие своей очереди, забеспокоились, что они не смогут проголосовать, и организовали протест, скандируя «Мы хотим голосовать!».