Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям неконтролируемых территорий Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта.

Погранслужба Украины во вторник сообщила, что все КПП в Донбассе возобновили работу, также заработали два новых КПП «Счастье» и «Золотое». В самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что КПП в Донбассе не будут открыты до согласования с Киевом всех условий их работы.

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что одностороннее открытие КПП в Донбассе несет угрозу населению. Она уточнила, что «на сегодняшний день пересечение государственной границы ДНР с Украиной осуществляется только через пропускной пункт таможенного контроля «Еленовка».

«Хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, и кто разделяет нас во всех смыслах этого слова. Уверен, что вы не только это видите и знаете, но и сделаете выводы во всех смыслах этого слова. Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось. И когда я говорю это, то имею в виду не только КПВВ, а про это, которое длится седьмой год. А иначе, как оно, это назвать невозможно», — заявил Зеленский в своем видеоблоге в субботу. Видео глава государства опубликовал в Telegram.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.