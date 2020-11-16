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А как же российская вакцина? Стерненко съязвил по поводу заболевания партнера Медведчука

А как же российская вакцина? Стерненко съязвил по поводу заболевания партнера Медведчука

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Известный одесский активист Сергей Стерненко не смог пройти мимо новости об инфицировании соратника Виктора Медведчука Вадима Рабиновича. В своем Twitter он напомнил оппозиционному политику о его обещании доставить в Одессу российскую «чудо-вакцину» от COVID-19.

По мнению Стерненко, инфицирование Рабиновича может означать как-то, что Медведчук «зажал» для него вакцину, так и то, что эта вакцина — фейк.

Тем временем о самочувствии заразившегося 67-летнего политика ничего не известно.

Напомним, на данный момент коронавирусом заражено практически все руководство Верховной Рады — положительные тесты сдали спикер и первый вице-спикер парламента Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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