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Азербайджанский газ пошел в Европу

Азербайджанский газ пошел в Европу

Трансадриатический газопровод, который является частью «Южного газового коридора» из Азербайджана, начал коммерческие поставки газа. Оператор проекта сообщил, что топливо подают в Грецию и Италию.

«Через четыре с половиной года после начала строительных работ в Салониках Трансадриатический газопровод (TAP), 878-километровая система по транспортировке газа через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начала коммерческие операции», — говорится в сообщении TAP AG.

Газопровод является частью «Южного газового коридора» протяженностью 3,5 тыс. километров из Азербайджана. В качестве альтернативы поставкам российского газа по нему планируется ежегодно поставлять 6 млрд кубометров в Турцию и 10 млрд кубометров в Европу.

Строительство Трансадриатического газопровода обошлось в 3,9 млрд евро. Проект принадлежит британской BP (20%), азербайджанской SOCAR (20%), итальянской Snam (20%), бельгийской Fluxys (19%), испанской Enagás (16%) и швейцарской Axpo (5%).

Председатель совета директоров Мурад Хейдаров заявил, что TAP стал первым проектом по поставкам азербайджанского газа в Европу и Евросоюз получил дополнительный источник топлива.

Как сообщалоИА Newstes , Евросоюз собрался полностью перейти к 2050 году на чистую энергию и «Южный газовый кордиор» может стать последним газовым мегапроектом Европы по альтернативным поставкам газа. С первоначальной мощностью в 10 млрд кубометров в год для стран ЕС «Южный газовый коридор» не изменит европейский рынок, но может стать неприятным сюрпризом для других поставщиков газа в страны Южной Европы.

Почти весь газ из «Южного газового коридора» законтрактован. Болгарский «Булгаргаз» и греческая DEPA будут получать по 1 млрд кубометров. А около 8 млрд кубометров в Италии распределят между собой европейские трейдеры Shell, Engie, Axpo, ENEL, Hera, E.ON и Gas Natural SDG.


«Европейские трейдеры согласились импортировать азербайджанский газ в течение 25 лет без премии, а азербайджанские поставщики согласились поставлять его с небольшой скидкой — за выход на рынок, как говорится. Цену на газ будут определять по формуле «средняя квартальная цена всего импортированного газа минус один пункт», — говорил ИА Newstes глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

Эксперт добавлял, что сейчас цену на газ на европейском рынке можно считать неудовлетворительной для проекта, однако, уточнял он, стоимость топлива не является постоянной и через какое-то время цена может стать коммерчески приемлемой.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев полагал при этом, что запуск «Южного газового коридора» вряд ли сильно снизит нынешние поставки российского газа в Южную Европу.

«Скорее, можно было бы говорить об угрозе планам „Газпрома“ относительно востребованности европейской ветки „Турецкого потока“, да и то, если бы только „Газпром“ рассматривал его как дополнительные мощности, а не планировал перебросить свои поставки с маршрута, проходящего через Украину», — эксперт замечает, что Италия уже давно планирует стать газовым хабом и изначально не ориентировалась исключительно на российский газ. Она предполагала получать его по газопроводам и из России, и с Ближнего Востока, и из Северной Африки. «Азербайджанский газ, который пойдет через ТАР (Трансадриатический газопровод, который является европейской частью «Южного газового коридора), является элементом этой стратегии, рассчитанной на рост, а не на вытеснение «Газпрома», с которым у итальянских партнеров прочные связи», — замечал аналитик «ФИНАМ».
# Политика
По материалам: eadaily.com

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