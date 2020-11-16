Азербайджанский газ пошел в Европу
Трансадриатический газопровод, который является частью «Южного газового коридора» из Азербайджана, начал коммерческие поставки газа. Оператор проекта сообщил, что топливо подают в Грецию и Италию.
Газопровод является частью «Южного газового коридора» протяженностью 3,5 тыс. километров из Азербайджана. В качестве альтернативы поставкам российского газа по нему планируется ежегодно поставлять 6 млрд кубометров в Турцию и 10 млрд кубометров в Европу.
Строительство Трансадриатического газопровода обошлось в 3,9 млрд евро. Проект принадлежит британской BP (20%), азербайджанской SOCAR (20%), итальянской Snam (20%), бельгийской Fluxys (19%), испанской Enagás (16%) и швейцарской Axpo (5%).
Председатель совета директоров Мурад Хейдаров заявил, что TAP стал первым проектом по поставкам азербайджанского газа в Европу и Евросоюз получил дополнительный источник топлива.
Как сообщалоИА Newstes , Евросоюз собрался полностью перейти к 2050 году на чистую энергию и «Южный газовый кордиор» может стать последним газовым мегапроектом Европы по альтернативным поставкам газа. С первоначальной мощностью в 10 млрд кубометров в год для стран ЕС «Южный газовый коридор» не изменит европейский рынок, но может стать неприятным сюрпризом для других поставщиков газа в страны Южной Европы.
Почти весь газ из «Южного газового коридора» законтрактован. Болгарский «Булгаргаз» и греческая DEPA будут получать по 1 млрд кубометров. А около 8 млрд кубометров в Италии распределят между собой европейские трейдеры Shell, Engie, Axpo, ENEL, Hera, E.ON и Gas Natural SDG.
Эксперт добавлял, что сейчас цену на газ на европейском рынке можно считать неудовлетворительной для проекта, однако, уточнял он, стоимость топлива не является постоянной и через какое-то время цена может стать коммерчески приемлемой.
Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев полагал при этом, что запуск «Южного газового коридора» вряд ли сильно снизит нынешние поставки российского газа в Южную Европу.