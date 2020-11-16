Covid-19 на Украине: бизнес — в санитары и «майдан» Порошенко против ЗЕ

Влада Некрасова

Предприниматели, которые протестуют против введения на Украине карантина выходного дня, могут в карантинные дни пойти работать в больницы. Так заявила замглавы Минздрава Украины Ирина Микитчак в ответ на саботаж регионами Украины введенного кабмином карантина.

Недовольных предпринимателей Микитчак призвала «найти другие дополнительные виды заработка во время карантина — онлайн, дистанционно, на вынос».

«Наши медучреждения предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренки очень нужны сильные и здоровые рабочие руки — это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, электрики, водители, сторожа, вахтёры, разнорабочие», — добавила замминистра.

Протесты украинских предпринимателей против карантина выходного дня поддержала партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС). На митинге представителей малого и среднего бизнеса, который прошел возле Верховной рады, выступила депутат Верховной рады от ЕС Ирина Геращенко.

«По инициативе нашей партии в Верховную раду внесено обращение к правительству об отмене так называемого карантина выходного дня. Под этим постановлением подписались представители всех фракций. Мы хорошо осведомлены, какая ситуация в Украине с коронавирусом, сколько людей больны тяжелой формой и не могут попасть в больницы или лежат в коридорах. А в Феофании, где сейчас лечатся Владимир Зеленский и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, нам советуют лечиться сериалами», — заявила Геращенко.

Партия Порошенко готовит президенту страны «коронавирусный майдан», если Владимир Зеленский не отменит режима карантина выходного дня, не объявит войну России, не амнистирует возможных убийц Павла Шеремета и Олеся Бузины и не восстановит нормальной работы НАБУ и Национального агентства по противодействию коррупции. 21 ноября, в седьмую годовщину начала Евромайдана, ЕС организует на Европейской площади Киева «автомайдан». Участники из всех регионов Украины из Киева проедут в элитную клинику в поселке Феофания, где лежит глава государства. Участникам «автомайдана» советуют брать с собой куски асфальта и ненужные покрышки — как во время «революции достоинства» 2013−2014 годов.

«Если президент до того момента убежит из Феофании — будем его искать дома, в офисе президента, где угодно. Если он сбежит из Киева — наши активисты найдут его в любой области Украины. Не дадим Зеленскому украсть у нас европейское будущее!» — заявили в «Европейской солидарности».