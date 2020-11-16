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Додон оспорит итоги выборов — «чтобы оправдаться перед избирателями»

Додон оспорит итоги выборов — «чтобы оправдаться перед избирателями»

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, который, по предварительным результатам второго тура выборов уступил лидеру проевропейской партии «Действие и солидарность» Майи Санду сегодня, 16 ноября, заявил, что намерен опротестовать итоги вчерашнего голосования.

Неформальный лидер социалистов, которые оказывали поддержку избирательной компании независимого кандидата, отметил, что его штаб зафиксировал много нарушений в день голосования.

«Поздравляю предварительно Майю Санду, но я обязан защитить голос тех, кто за меня его отдал. На всех этапах — через ЦИК, суд, Конституционный суд», — сказал Додон.

Молдавский лидер уточнил, что речь идет о блокировании доступа к участкам жителей Приднестровья, массовых подвозах избирателей в странах Европейского союза, об участии в процессе и влиянии на голосование различных западных чиновников. Додон объявил, что его сторонники возмущены фальсификациями и требуют принять действия. Он также обратился к своим избирателям, поблагодарив их за поддержку и призвал к спокойствию, чтобы не допустить дестабилизации в обществе.

«Призываю к спокойствию. Категорически никаких протестов и дестабилизации. Я скажу, если надо выходить на улицы. Не поддаемся на провокации, не выходим на протесты. Идем законным путем. Если инстанции подтвердят, что все прошло законно, то тогда поставим точку в этой электоральной кампании», — заключил Игорь Додон.

Он напомнил, что до 24 декабря он является действующим президентом РМ со всеми конституционными полномочиями. Как сообщало ИА Newstes , после обработки 100% бюллетеней ЦИК Молдавии объявил, что во втором туре голосования Майя Санду набрала 57,75% голосов избирателей, а за Игоря Додона проголосовало 42,25% граждан.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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