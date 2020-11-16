Глава МИД Армении подал в отставку после заявления Пашиняна

Влада Некрасова

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал сегодня, 16 ноября, заявление об отставке. Об этом пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook. Она опубликовала также снимок заявления Мнацаканяна.

«Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу», — отметил министр в своём заявлении.

За несколько минут до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны о своём решении уволить главу внешнеполитического ведомства.

Как утверждал глава правительства с трибуны Национального собрания страны, переговорный процесс, сформировавшийся к 2018 году, «необратимо вёл к сдаче территорий» вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Он добавил, что переговоры шли о возвращении не только районов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР, но и о передаче Баку города Шуши.

Между тем, пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян ранее заявила, что ни на одном из этапов переговорного процесса по карабахскому урегулированию не стоял вопрос отказа армянской стороны от Шуши, второго по величине после Степанакерта города НКР.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».