Конституция США на выборах была «нарушена как никогда ранее» — Трамп
Конституция США во время прошедших 3 ноября в стране выборов нарушалась так серьезно, как, возможно, никогда ранее. Такое мнение выразил в Twitter в воскресенье американский президент Дональд Трамп.
Он вновь повторил, что «во многих штатах большое количество наблюдателей выгоняли из помещений для подсчета голосов, миллионы избирательных бюллетеней были переделаны демократами».
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Байден уже провозгласил себя победителем. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды.