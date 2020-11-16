Молдавскую систему голосования атаковали хакеры — ЦИК
Система Центральной избирательной комиссии Молдавии Alegeri в день второго тура президентских выборов, 15 ноября, подвергалась кибератакам из-за рубежа, но все они были своевременно остановлены и не повлияли на избирательный процесс.
Об этом на брифинге в ЦИК заявил заместитель главы комиссии Владимир Шарбан.
Представители молдавского Центризбиркома уточнили, что на протяжении дня автоматическая система SIAS Alegeri неоднократно подвергалась кибератакам.
В ЦИК рассказали, что к 18.00 по местному времени (19.00 по Мск) на президентских выборах в Молдавии всего проголосовал 1 миллион 475 тысяч избирателей, что составило 50,07% всех граждан с правом голоса.
Он добавил, что явка во втором туре голосования стала выше, чем в первом, который прошел две недели назад, 1 ноября.
«Согласно нормам законодательства дополнительные бюллетени не могут быть распечатаны и распространены. С учетом того, что бюллетени пронумерованы в соответствии с номером избирательного участка, их нельзя переносить с одного избирательного участка на другой», — напомнили в ЦИК.