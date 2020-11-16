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Молдавскую систему голосования атаковали хакеры — ЦИК

Молдавскую систему голосования атаковали хакеры — ЦИК

Система Центральной избирательной комиссии Молдавии Alegeri в день второго тура президентских выборов, 15 ноября, подвергалась кибератакам из-за рубежа, но все они были своевременно остановлены и не повлияли на избирательный процесс.

Об этом на брифинге в ЦИК заявил заместитель главы комиссии Владимир Шарбан.

Представители молдавского Центризбиркома уточнили, что на протяжении дня автоматическая система SIAS Alegeri неоднократно подвергалась кибератакам.

«С помощью коллег из правительственных служб нам удалось отразить эти кибератаки, и это не оказало ощутимого влияния на ход выборов. Были ситуации с отключением интернета и нашего сервера, но они длились недолго, и все было исправлено"‎, — пояснил Шарбан.

В ЦИК рассказали, что к 18.00 по местному времени (19.00 по Мск) на президентских выборах в Молдавии всего проголосовал 1 миллион 475 тысяч избирателей, что составило 50,07% всех граждан с правом голоса.

«На участках для голосования жителей левобережья Днестра (было открыто 42 участка) проголосовали около 30 тысяч избирателей — в два раза больше чем в первом туре выборов. К 18.00 в США и Канаде были открыты все избирательные участки. В Токио, в Пекине и в Сургуте избирательные участки уже закрыты», — привел статистику Шарбан.

Он добавил, что явка во втором туре голосования стала выше, чем в первом, который прошел две недели назад, 1 ноября.

«На участке во Франкфурте беспрецедентный случай — было сообщение о бомбе. работу участка пришлось прервать на один час. Сейчас участок работает, но там осталось очень мало бюллетеней», — проинформировал замглавы председателя Центризбиркома, констатировав, что на некоторых участках для голосования в Европе также заканчивается предусмотренный законом запас в 5 тыс. бюллетеней для голосования.
«Согласно нормам законодательства дополнительные бюллетени не могут быть распечатаны и распространены. С учетом того, что бюллетени пронумерованы в соответствии с номером избирательного участка, их нельзя переносить с одного избирательного участка на другой», — напомнили в ЦИК.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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