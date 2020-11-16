Ночной пост о «скулящих под стенами»: Агаджанян объяснился за Пашиняна

Анастасия Иванова

Последний пост премьер-министра Никола Пашиняна на его странице в Facebook, вызвавший большой резонанс в соцсетях на фоне продолжающихся в Армении протестов в связи с подписанием «предательского», как считает местная оппозиция, документа по Карабаху, «был благодарностью армянским военнослужащим, проявляющим высокое гражданское сознание». Об этом сегодня, 16 ноября, заявил руководитель аппарата главы правительства Эдуард Агаджанян.

«Его запись — благодарность тем героям, которые несколько недель стояли на передовой, и в эти дни проявляют высокое гражданское сознание, призывая тех, кто в тылу, не поддаваться на провокации, не дестабилизировать внутриполитическую ситуацию и объединиться во имя Армении и Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.). В то же время правоохранительные органы Армении делают всё, чтобы предотвратить внутренние столкновения и исключить наличие вооружённых группировок», — отметил Агаджанян.

Глава аппарата премьера подчеркнул, что многочисленные проблемы, стоящие перед Арменией и Нагорным Карабахом, можно решить в условиях внутриполитической стабильности и консолидации национальных сил.

В ночь на понедельник Пашинян написал в своём Facebook, что «смотрел многочисленные видео ребят с передовой и был поражён их глубокомыслием».

«Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы тех, кто скулит под стенами», — высказался премьер.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».