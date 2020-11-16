Ночной пост о «скулящих под стенами»: Агаджанян объяснился за Пашиняна
Последний пост премьер-министра Никола Пашиняна на его странице в Facebook, вызвавший большой резонанс в соцсетях на фоне продолжающихся в Армении протестов в связи с подписанием «предательского», как считает местная оппозиция, документа по Карабаху, «был благодарностью армянским военнослужащим, проявляющим высокое гражданское сознание». Об этом сегодня, 16 ноября, заявил руководитель аппарата главы правительства Эдуард Агаджанян.
Глава аппарата премьера подчеркнул, что многочисленные проблемы, стоящие перед Арменией и Нагорным Карабахом, можно решить в условиях внутриполитической стабильности и консолидации национальных сил.
В ночь на понедельник Пашинян написал в своём Facebook, что «смотрел многочисленные видео ребят с передовой и был поражён их глубокомыслием».
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».