"Поймал коронавирус": нардеп от ОПЗЖ заболел COVID-19

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович пополнил ряды народных избранников, которые инфицированы коронавирусом.

О заболевании сам Рабинович сообщил в Facebook.

«К сожалению, поймал коронавирус! Будем лечиться», — написал нардеп.

О самочувствии соратника Виктора Медведчука пока ничего не известно.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится в столичной больнице «Феофания». По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, у главы государства легкие симптомы заболевания, но его все же решили госпитализировать.

Также в числе заболевших числятся глава Офиса президента и некоторые министры. При этом в стране продолжается сокращаться загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 15 ноября в Украине заняты 52,6% таких коек, что на 2% менее, чем днем ранее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро 15 ноября, в Украине подтверждены 535 857 случаев заболевания COVID-19, из них 9 603 летальных, 241 444 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 10 681 новый случай заражения.

Фото: pravda.com.ua