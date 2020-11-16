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Стали известны предварительные результаты выборов мэра Одессы

Стали известны предварительные результаты выборов мэра Одессы

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Судя по данным экзит-пола КМИС, победителем выборов мэра Одессы снова может стать действующий городской голова Геннадий Труханов, за которого по состоянию на 17:00 проголосовали 55,1% опрошенных респондентов. Об этом информирует Думская.

Его соперник Николай Скорик, выдвинутый партией «Оппозиционная платформа-За життя», набрал 42,8%.

Еще 2,2% избирателей умышленно испортили бюллетень.

В опросе, который провели на 40 избирательных участках, приняли участие 1780 респондентов. Погрешность выборки не превышает 3−4%.

Отметим, что выборы в Одессе не обошлись без ЧП — неизвестные «минировали» здание, в котором заседает городской терризбирком.

Напомним, в первом туре Труханов набрал 38% голосов одесситов, которые пришли на участки для голосования, тогда как Николай Скорик — 19%.

Фото — коллаж 24tv.ua/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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