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В угоду Западу: Как гарант Конституции Владимир Зеленский ее же и нарушает

В угоду Западу: Как гарант Конституции Владимир Зеленский ее же и нарушает

Конституционный суд Украины своим неожиданным решением фактически оставил не у дел сразу несколько т.н. антикоррупционных структур. Президенту Владимиру Зеленскому это ну очень не понравилось, он отказывается признавать и выполнять это решение, т. е. гарант Конституции жаждет её грубо нарушить, поясняя это некими не очень понятными благими намерениями. Но, так как решения КС обжалованию не подлежат, то Зеленский в сверхсрочном порядке внёс в Раду проект закона по увольнению всех судей КС. Но не всем понравился такой вариант, и в парламент поступили ещё 13 законопроектов в отношении КС (в т.ч. от спикера Дмитрия Разумкова).

При этом следует отметить, что у жителей страны крайне низкий уровень доверия к созданным американским посольством (и курируемым им) структурам: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Специальная антикоррупционная прокуратура и Специальный антикоррупционный суд. Больше доверия как раз к КС, ибо не очень понятно, чем эти госдеповские чиновники занимаются — коррупции с их появлением в стране стало больше. Судьи КС, памятуя о том, что лучшая защита — нападение, открыли конституционное производство по делу о нарушении карантина президентом. Зеленского обвиняют в том, что в июне, во время действия строгого карантина (предусматривающего запрет работы заведений общепита), он в Хмельницком устроил кофе-брейк в местном кафе, в котором участвовали до 10 человек. Рассматривается возможность привлечения президента к ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

Что можно предположить об истинных мотивах столь бурной реакции Зеленского? Это прогиб перед метрополией, чьи сразу 4 «антикоррупционные» структуры остаются без дела, и стремление доказать ей свою преданность? Или нечто иное? Мы спросили об этом украинских экспертов.

Суть происходящих событий вокруг Конституционного суда состоит в том, что его решение было принято вопреки воле президента во исполнение желаний отдельных олигархических групп, которые пытались поссорить Зеленского с Западом, — поясняет эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв. Логика здесь проста: на Западе многие считают, что любое решение КСУ обусловлено диктатом со стороны Офиса президента. Однако, это не так, и президент сейчас пытается максимально дистанцироваться от КСУ путём внесения законопроекта, крайне спорного с точки зрения права, но невероятно жёсткого и нарушающего правовые нормы по отношению к Конституционному суду.

По мнению аналитика KyivStratPro Алексея Бебеля всё дело исключительно в недовольстве западных кругов, которые фактически продавили создание многочисленных антикоррупционных структур и всецело поддерживают их все эти годы. Понятно, что с коррупцией бороться нужно, и никто не спорит, что она составляет серьёзную проблему для государства. Однако её не побороть созданием новых правоохранительных и контролирующих органов. Тем более, не только наделённых сверхполномочиями, но и окружённых отеческой поддержкой своих действий со стороны посольств, международных фондов и их грантоедских структур внутри страны. Именно они подняли крик, который преподносится как всенародное возмущение. «Но есть ли это возмущение не то что всенародным, а хотя бы массовым? Нет. Данное решение Конституционного суда Украины к реальной материальной жизни и нуждам простого человека имеет весьма опосредованное отношение. И это в лучшем случае. Поэтому в сознании большинства людей, я уверен, никакого запроса на прекращение полномочий судей нет, как и отсутствует желание „восстановить всё как было“. Народ понимает и видит, что коррупция не прекращается после того, как опубликована в открытом доступе декларация, а привлечение к уголовной ответственности за недостоверное декларирование тоже эффекта не дало», — уверен эксперт.

Поэтому необходимо просто внести изменения в законы, а не создавать кризис из-за того, что неумело написанные законы идут вразрез с гарантиями Конституции Украины. Другой вопрос, что Конституционный суд действует очень избирательно. Фактически 5 лет он не выносит вердикта о неконституционности откровенно политически мотивированного и дискриминационного закона Украины «Об очищении власти», создавшего группу людей с «поражением в правах». В этом случае КСУ никак не может решить, что «2+2» — это 4, а не 7 или 8. «И заметьте: ни одно посольство или фонд не возмутились этим, ни одна грантоедская организация не заявила решительного протеста. Но это же не единственный вопрос. С большой долей вероятности не исключаю, что многие другие болезненные и по настоящему для простых людей актуальные вопросы будут также „глубоко изучаться“, как и люстрация. Поэтому состав судей, возможно, и есть необходимость менять, но делать это именно из-за непринятых решений, а не потому, что какое-то решение не нравится профессиональным записным общественникам, иностранным фондам и посольствам», — рекомендует Бебель.

Насколько можно понять, Зеленский считает, что решение суда — это начало «антикоррупционного майдана» против него. Потому он хочет обезоружить протест и возглавить майдан против самого Конституционного суда. Не исключено, что эти его опасения небеспочвенны. А вот прав ли он в своих действиях — пока неясно. Речь, разумеется, идёт о политической, а не юридической правоте, — подчёркивает политтехнолог Василий Стоякин.

Конституция для правящей киевской верхушки — это пустой звук и формальность, так как всё равно после 2014 года ни одна её статья не работает, — констатирует политик Александр Голуб. «Поэтому при принятии тех или иных решений верх всегда берёт политическая целесообразность нежели буква закона — ситуация вполне обычная для Украины. В данном случае „антикоррупционные“ органы — всего лишь механизм, с помощью которого западные кураторы контролируют туземных царьков, не позволяя им отклоняться от заданного генерального курса. После решения Конституционного суда Зеленскому эти хозяева непрозрачно дали понять, что будет с ним и его командой, если он срочно не починит и не восстановит этот механизм. Поэтому он запаниковал и начал совершать ошибки, что делает его позицию ещё более уязвимой, а положение страны — гораздо более зависимым», — комментирует Голуб.

Попытка принять некий закон, чтобы отменить им решение Конституционного суда Украины (которое, в принципе, ни игнорировать, ни изменять невозможно) или уволить неугодных судей по той причине, что действия КС не понравились кому-то на Западе — это что такое для «независимой» страны (что часто любит повторять гарант непонятно чего)?!? Понятно, что американская послица была страшно разгневана решением КС, оставляющим не у дел всех набранных ею многочисленных высокооплачиваемых (из бюджета!) чиновников-бездельников (в т.ч. и её любовника), но где же здравый смысл, патриотизм или хотя бы какая-то гордость, пан президент «суверенной» Украины?

# Политика
По материалам: eadaily.com

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