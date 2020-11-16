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Заболевший коронавирусом Степанов узнал три проблемы украинцев

Заболевший коронавирусом Степанов узнал три проблемы украинцев

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Получив положительный тест на COVID-19 и увидев ситуацию «изнутри», министр здравоохранения Максим Степанов сделал для себя несколько важных выводов, о чем сообщил в соцсети.


Так, он понял необходимость подписания декларации с семейными врачами онлайн и намерен решить этот вопрос уже на этой неделе.

Также принято решение создать всеукраинскую базу врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом, по лечению коронавирусной болезни дома.

Третье. Исходя из того, что определенное количество граждан не подписали декларацию по семейным врачом, необходимо сделать так, чтобы они все же получали контакты врача, который будет вести их все время заболевания и назначать лечение. Такие врачи должны быть во всех регионах Украины.


Также Степанов проинформировал, что уже получил телефонную консультацию собственного семейного врача о дальнейших действиях.

«Врач отработал четко: все объяснил, дал подробные ответы и необходимую информацию», — сообщил министр.

Напомним, ранее глава Минздрава озвучил шокирующую статистику поражения врачей коронавирусом.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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