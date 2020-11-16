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Журналистку «ФАКТОВ» Ольгу Сметанскую (Лесничую) отметили специальной наградой НСЖУ

Журналистку «ФАКТОВ» Ольгу Сметанскую (Лесничую) отметили специальной наградой НСЖУ

В понедельник, 16 ноября, в Национальном союзе журналистов Украины вручали профессиональные «Оскары». Один из них достался и нашей коллеге, журналистке Ольге Сметанской (Лесничей) — за авторский проект «Мир после пандемии», который она инициировала и воплощает в «ФАКТАХ». Это серия интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, в каких реалиях нам предстоит жить уже в ближайшее время.


Собеседниками Ольги Сметанской стали Элина Свитолина, Андрей Макаревич, Иван Марчук, Михаил Жванецкий, Андрей Курков, Василий Вирастюк, Андрей Куликов, Наталья Лигачева, Севгиль Мусаева, Виталий Сыч, Андре Тан, Ольга Сумская, Владимир Горянский, Дима Борисов… Проект уже получил международный резонанас.

— Когда весной был объявлен карантин, общество охватило депрессивное настроение, — говорит Ольга Сметанская. — Буквально все говорили о страхе заболеть и потерять близких, практически всех тревожил вопрос, что будет с работой, как дальше в новых условиях зарабатывать на жизнь. Тогда я решила делать новый проект «Мир после пандемии» — интервью с известными людьми и лидерами отраслей, которые бы мотивировали читателей не опускать руки, а действовать, созидать, с оптимизмом смотреть в будущее. Ведь, несмотря на пандемию, мир развивается! Как говорил Стив Джобс: «Если вы хотите предсказать будущее, изобретите его». Спасибо Национальному союзу журналистов Украины и его главе Сергею Томиленко за стимулирование журналистского творческого поиска в столь непростое время.

Фото из альбома Ольги Сметанской (Лесничей)

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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