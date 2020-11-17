Белоруссия прекращает сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека

Лидия Мартынова

Минск не видит смысла продолжать с Евросоюзом диалог по правам человека. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

«Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог», — сказал он по итогам совещания у президента Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли очередные выборы президента. На них в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80% голосов. После этого в стране начались массовые акции протеста. Оппозиция и страны ЕС отказались признавать итоги голосования. Кроме того, 6 ноября Евросоюз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, в том числе против Лукашенко и его ближайшего окружения. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Европейского союза. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд на территорию ЕС, а их счета на территории Евросоюза будут заморожены. В свою очередь, белорусский лидер заявил, что «не парится» по поводу европейских санкций.