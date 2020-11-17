Белоруссия прекращает сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека
Минск не видит смысла продолжать с Евросоюзом диалог по правам человека. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли очередные выборы президента. На них в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80% голосов. После этого в стране начались массовые акции протеста. Оппозиция и страны ЕС отказались признавать итоги голосования. Кроме того, 6 ноября Евросоюз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, в том числе против Лукашенко и его ближайшего окружения. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Европейского союза. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд на территорию ЕС, а их счета на территории Евросоюза будут заморожены. В свою очередь, белорусский лидер заявил, что «не парится» по поводу европейских санкций.