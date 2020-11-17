Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Белоруссия прекращает сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека

Белоруссия прекращает сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека

Белоруссия прекращает сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека

Минск не видит смысла продолжать с Евросоюзом диалог по правам человека. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

«Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог», — сказал он по итогам совещания у президента Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли очередные выборы президента. На них в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80% голосов. После этого в стране начались массовые акции протеста. Оппозиция и страны ЕС отказались признавать итоги голосования. Кроме того, 6 ноября Евросоюз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, в том числе против Лукашенко и его ближайшего окружения. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Европейского союза. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд на территорию ЕС, а их счета на территории Евросоюза будут заморожены. В свою очередь, белорусский лидер заявил, что «не парится» по поводу европейских санкций.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Вариант Трампа, намёки Помпео и ответ Ирана: Тегеран готовится к худшему
Вариант Трампа, намёки Помпео и ответ Ирана: Тегеран готовится
4 ситуации, в которых особенно важно услышать свой внутренний голос
4 ситуации, в которых особенно важно услышать свой внутренний голос
Агутин стал финалистом "Песни года" в США
Агутин стал финалистом "Песни года" в США
Акции Tesla выросли на $40 миллиардов за час
Акции Tesla выросли на $40 миллиардов за час
Путин: Договорённости соблюдаются, обстановка в Карабахе стабилизируется
Путин: Договорённости соблюдаются, обстановка в Карабахе
Интерес к географии не нужно подогревать искусственно
Интерес к географии не нужно подогревать искусственно
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 млрд рублей на
В Москве дистанционное обучение в 6–11-х классах продлено до 6 декабря 2020 года – Сергей Собянин
В Москве дистанционное обучение в 6–11-х классах продлено до 6
Белоруссия прекращает сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека
Белоруссия прекращает сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека
МИД Белоруссии: Мы продолжим политику многовекторности
МИД Белоруссии: Мы продолжим политику многовекторности
В Москве стартовала XV Открытая олимпиада школьников по программированию
В Москве стартовала XV Открытая олимпиада школьников по
Опубликованы документы, определяющие структуру и содержание КИМ ГИА-2021
Опубликованы документы, определяющие структуру и содержание КИМ

Топ на сегодня

Российской науке посвящена новая тематическая неделя Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Российской науке посвящена новая тематическая неделя Всероссийского
В Госдуме передумали рассматривать законопроекты об изъятии детей из семьи
В Госдуме передумали рассматривать законопроекты об изъятии детей
Что смотреть в ноябре: "Псих", новый "Метод", продолжение "Короны" и другие сериалы
Что смотреть в ноябре: "Псих", новый "Метод", продолжение "Короны" и
Covid-19 на Украине: бизнес — в санитары и «майдан» Порошенко против ЗЕ
Covid-19 на Украине: бизнес — в санитары и «майдан» Порошенко
Ученые раскрыли генеалогическое древо Млечного Пути, пожиравшего галактики целиком
Ученые раскрыли генеалогическое древо Млечного Пути, пожиравшего

Еще по теме

Евросоюз не признал итогов голосования на выборах в Белоруссии
МИД Белоруссии де-факто признал Крым российским
Лукашенко: нашлись люди, толкающие Белоруссию в пропасть раздора
Лукашенко заявил, что парламентские выборы в Белоруссии прошли в спокойно