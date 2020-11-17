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До 30 тысяч больных в сутки: в Минздраве рассказали о коллапсе медицинской системы при отмене карантина

До 30 тысяч больных в сутки: в Минздраве рассказали о коллапсе медицинской системы при отмене карантина

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В случае отмены карантина выходного дня, который вводился в «боевых условиях», а также ряда других ограничений, на чем настаивают в Раде, количество заразившихся коронавирусом в Украине будет составлять около 30 тысяч человек в сутки.


Об этом в эфире передачи «Свобода слова» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если отменить противоэпидемические мероприятия … мы увидим рост до 20−25−30 тысяч больных за сутки. Затем получим очень быстро 100% заполненность коек в наших больницах и коллапс всей медицинской системы», — сказал он.

По словам министра, ни одна страна мира еще не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий. Вирус передается от одного человека к другому. И очень важно разорвать эту цепь передачи болезни.

Министр подчеркнул, что лучший способ — это полный карантин, однако государство не имеет возможности на него пойти, согласно расчетам Минфина и Минэкономики.

По словам Степанова, карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Он имеет целью уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рада будет рекомендовать Кабмину отменить «карантин выходного дня». Проект постановления № 4381 16 ноября появился на сайте Верховной Рады. Инициаторами выступили народные депутаты Ирина Геращенко, Елена Кондратюк, Юрий Бойко, Давид Арахамия, Александр Корниенко и Ярослав Железняк. По словам вице-спикера Елены Кондратюк, решение о «карантине выходного дня» было принято Кабмином без согласования с парламентом и территориальными громадами. Этот документ поставил многих украинцев в безвыходное положение.

Фото: Укринформ

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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