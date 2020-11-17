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Из хорошего – только образование: стало известно о месте Украины в рейтинге благосостояния стран мира

Из хорошего – только образование: стало известно о месте Украины в рейтинге благосостояния стран мира

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Похоже, низкие рейтинги украинских политиков соответствуют реальному положению дел в стране: несмотря на заверения властей о якобы проводящихся в Украине реформах, жизнь граждан практически остается на стабильно низком уровне.

Такой вывод можно сделать из мирового рейтинга благосостояния, который составляют аналитики компании Legatum Institute — о нем рассказывает hromadske.

В 2020 году Украина заняла в рейтинге 92-е место, поднявшись на 4 позиции выше по сравнению с прошлым годом, что, однако, является худшим показателем среди стран Восточной Европы.

В целом аналитики оценивали 167 стран, изучая в них уровень безопасности, личной свободы, социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования, состояние экологии и др.


При этом эксперты отмечают, что наихудшая ситуация в Украине с безопасностью. Это обусловлено войной на Донбассе. Также Украина имеет серьезные проблемы с инвестиционной средой, системой здравоохранения и окружающей средой.

В то же время по сравнению с прошлым годом повысилась толерантность к различным религиозным группировкам. Самые высокие оценки Украине дали за системы образования и управления, а также за условия жизни.

В общем рейтинге Украина разместилась между Кыргызстаном и Гайаной (Южная Америка), которые на 90 и 91 местах соответственно, и Сальвадором и Турцией (93 и 94 места соответственно). К слову, Россия в рейтинге на 76 месте.

Лучшие места в мировом рейтинге благосостояния от Legatum Institute занимают Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. На последнем месте Южный Судан.

В организации сообщают, что на показатель благосостояния всех стран в этом году значительно повлияла пандемия. Однако даже несмотря на это, почти все страны прогрессировали в большинстве показателей рейтинга на протяжении нескольких последних лет.

Отметим, что в 2019 году Украина заняла 96 место в мировом рейтинге благосостояния из 167 стран. Тогда наивысшую оценку удалось получить за сферу образования и условия жизни.

Напомним, согласно данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 года две трети граждан (65,5%) считали, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% респондентов довольны направлением, остальные (17,0%) не смогли определиться с ответом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на такую мрачную картину, в ней есть и некоторые «светлые пятна»: к примеру, в октябре Киев впервые попал в «100 лучших городов мира» по версии американцев.

Фото: skyandmethod.com

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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