Эрдоган не стал встречаться госсекретарем США Помпео

Влада Некрасова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени встретиться с госсекретарем США Майком Помпео в ходе визита последнего в Турцию, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

«И госсекретарь, и турецкие официальные лица, включая министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, и, думаю, также и президента Эрдогана, хотели бы, чтобы это получилось. В результате не получилось. Не получилось, в конечном счете, потому, что расписание президента Эрдогана изменилось и не смогло уложиться в параметры, которые мы заложили в основу визита госсекретаря», — сказал представитель госдепа на брифинге в Стамбуле.

Представитель госдепа констатировал разногласия США и Турции, но на настоятельные вопросы о том, на что мог обидеться Эрдоган, заявил, что дело в расписании.

«Не думаю, что власти Турции чувствуют, что их оттолкнули. В конечном итоге это был вопрос расписания. И, говоря о сути дела, турки очень хорошо знают с самых верхов администрации США, от президента и ниже, каковы наши взгляды по вопросам, где мы расходимся с ними. Они также знают наши взгляды по вопросам, где мы видим возможность сотрудничества, видим стратегически ценную роль для Турции, в том числе в контексте НАТО и — шире — Европы», — сказал представитель госдепа.

Помпео посещает Стамбул, где должен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем, но не столицу Турции Анкару.