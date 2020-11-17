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Казахстан отправит в Киргизию медицинские маски и аппараты ИВЛ

Казахстан отправит в Киргизию медицинские маски и аппараты ИВЛ

Казахстан отправит в Киргизию медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

«По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева правительство Республики Казахстан в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией окажет гуманитарную помощь Кыргызской Республике. В Кыргызстан будет поставлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и два млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Newstes , Казахстан и Узбекистан (считающиеся лидерами в Центральной Азии) договорились оказать помощь переживающей глубокий политический кризис Киргизии. В воскресенье, 15 ноября, гуманитарный груз от Узбекистана уже прибыл в Киргизию.

Россия также пообещала возобновить финансовую поддержку Бишкека.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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