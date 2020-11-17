МИД Белоруссии: Мы продолжим политику многовекторности

Алексей Вольцев

Вокруг Белоруссии происходит откровенная геополитическая борьба. Об этом сегодня, 17 ноября заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Вокруг нашей страны сошлись интересы ряда геополитических игроков и происходит откровенная геополитическая борьба, как бы кто ни пытался это отрицать. Поэтому нам приходится реагировать на те нежелательные для нас вызовы и угрозы, которые возникают вокруг Белоруссии. Должен подчеркнуть, что они носят абсолютно искусственный характер», — сказал он по итогам совещания у главы государства по вопросам внешней политики.

По словам Макея, налицо вмешательство извне во внутренние дела страны, о чем белорусская сторона и говорит со своими партнерами во время двусторонних контактов и на площадках международных организаций.

«Такие государства, как Белоруссия, средние по масштабу и потенциалу, вынуждены учитывать свои интересы на всех направлениях. Россия однозначно является нашим главным, стратегическим партнером и союзником, точно так же, как Китай. Но это не значит, что мы должны замыкаться только лишь на каких-то двух направлениях, как бы кто ни упрекал нас в том, что мы пытаемся проводить политику многовекторности. Как можно отказаться от взаимовыгодных направлений сотрудничества со странами дальней дуги, европейскими странами, куда идет более 50% нашего экспорта? — заявил Владимир Макей и добавил, что «Россия для нас главный партнер и союзник, мы намерены и дальше углублять наше сотрудничество, но не будем отказываться от других векторов».

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа, страны Запада отказались признавать Александра Лукашенко избранным главой государства. В свою очередь Россия заявила, что считает белорусского лидера легитимным президентом Белоруссии и поддерживает официальный Минск. При этом белорусская сторона поблагодарила Москву за такую позицию, назвав Россия своим ближайшим союзником. В то же время Александр Лукашенко заявил, что не отказывается от проведения многовекторной внешней политики, о которой он неоднократно заявлял в прошлом.