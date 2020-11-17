МИД Белоруссии: Мы продолжим политику многовекторности
Сегодня, 14:20 Алексей Вольцев
Вокруг Белоруссии происходит откровенная геополитическая борьба. Об этом сегодня, 17 ноября заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Вокруг нашей страны сошлись интересы ряда геополитических игроков и происходит откровенная геополитическая борьба, как бы кто ни пытался это отрицать. Поэтому нам приходится реагировать на те нежелательные для нас вызовы и угрозы, которые возникают вокруг Белоруссии. Должен подчеркнуть, что они носят абсолютно искусственный характер», — сказал он по итогам совещания у главы государства по вопросам внешней политики.
По словам Макея, налицо вмешательство извне во внутренние дела страны, о чем белорусская сторона и говорит со своими партнерами во время двусторонних контактов и на площадках международных организаций.
«Такие государства, как Белоруссия, средние по масштабу и потенциалу, вынуждены учитывать свои интересы на всех направлениях. Россия однозначно является нашим главным, стратегическим партнером и союзником, точно так же, как Китай. Но это не значит, что мы должны замыкаться только лишь на каких-то двух направлениях, как бы кто ни упрекал нас в том, что мы пытаемся проводить политику многовекторности. Как можно отказаться от взаимовыгодных направлений сотрудничества со странами дальней дуги, европейскими странами, куда идет более 50% нашего экспорта? — заявил Владимир Макей и добавил, что «Россия для нас главный партнер и союзник, мы намерены и дальше углублять наше сотрудничество, но не будем отказываться от других векторов».
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа, страны Запада отказались признавать Александра Лукашенко избранным главой государства. В свою очередь Россия заявила, что считает белорусского лидера легитимным президентом Белоруссии и поддерживает официальный Минск. При этом белорусская сторона поблагодарила Москву за такую позицию, назвав Россия своим ближайшим союзником. В то же время Александр Лукашенко заявил, что не отказывается от проведения многовекторной внешней политики, о которой он неоднократно заявлял в прошлом.
По материалам: eadaily.com
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