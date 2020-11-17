Нужен нам берег суданский: Россия поднимет Андреевский флаг в Африке

Влада Некрасова

Президент Владимир Путин накануне, 16 ноября, своим указом одобрил создание пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Судане, который будет способен принимать надводные корабли с ядерными энергетическими установками. Это решение расчистило путь для первого военного плацдарма Москвы в Африке после распада Советского Союза, передаёт агентство Reuters.

Новый объект, который планируется построить недалеко от Порт-Судана, будет способен вместить до 300 военнослужащих и гражданских лиц и улучшит возможности России действовать в Индийском океане, расширяя её влияние в Африке. Схожий объект ВМФ России уже многие годы существует в сирийском Тартусе, где здешний пункт материально-технического обеспечения флота планируется со временем трансформировать в полноценную морскую базу.

В проекте документа, обнародованном российским правительством ранее в этом месяце, говорится о базе, на которой сможет одновременно швартоваться не более четырёх судов. Она будет использоваться для ремонта и пополнения запасов, а также как место, где российскому военно-морскому персоналу будут обеспечены условия для отдыха.

Территория для базы будет бесплатно предоставлена правительством Суданом, и Москва получит право ввозить любое оружие, боеприпасы и другое оборудование, которое ей необходимо, через аэропорты и порты африканской страны для эксплуатации нового объекта, отмечает британское информагентство.

Москва стремится усилить своё влияние в Африке, континенте с 54 государствами-членами ООН, большими запасами полезных ископаемых и потенциально прибыльными рынками для оружия российского производства. Россия борется за влияние и военный плацдарм в Африке с другими странами, включая Китай, подытоживает Reuters.

11 ноября стало известно, что Россия и Судан готовят соглашение сроком на 25 лет. Проект соглашения о создании на территории этой страны российского пункта материально-технического обеспечения был представлен Минобороны и одобрен Правительством РФ 6 ноября. Проект соглашения предварительно проработан с суданской стороной, подчёркивалось в документе. Нахождение на территории Судана российского пункта нужно для поддержания мира и стабильности в регионе, это решение «носит оборонительный характер и не направлено против других государств», объясняли в правительстве.

По данным военных источников, Россия с 2016 года получила три предложения о размещении военной базы в Африке — в восточной части Ливии, Сомали и Судане. Последний представляется наиболее выгодным вариантом, поскольку занимает стратегическое положение на континенте. В расчёт также был взята остающаяся сложной ситуация в Ливии.

Пункт базирования ВМФ будет не только служить морским интересам России, но и потенциально может стать «ключом» к Центральной Африке, где у Москвы есть традиционные интересы, в том числе в Центральноафриканской Республике, Республике Конго и Демократической Республике Конго. Россия заинтересована в военном присутствии в «пиратском» регионе для поддержания безопасного коммерческого судоходства. Как глобальный игрок на рынке углеводородов, имеющий проекты в Судане, Россия также преследует интерес в расширении влияния в стратегически важном регионе Красного моря.