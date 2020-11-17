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Путин: Отказ Пашиняна по Шуши стал неожиданным

Путин: Отказ Пашиняна по Шуши стал неожиданным

Статус Нагорного Карабаха будет определён в будущем, пока в регионе конфликта восстановлен статус-кво, заявил сегодня, 17 ноября, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ.

Соглашение по Нагорному Карабаху даёт возможность нормализации ситуации в перспективе, отметил он. Путин считает, что прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе является главным результатом договорённостей, достигнутых 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении.

«Самое главное, что удалось сделать — это прекратить кровопролитие», — подчеркнул глава государства.

Президент также прокомментировал утверждения армянской оппозиции относительно «предательства» премьер-министра Никола Пашиняна, «сдавшего» Шуши, второй по величине город Нагорного Карабаха.

По словам Путина, в период 19—20 октября по итогам серии его телефонных переговоров с президентом Ильхамом Алиевым и премьером Николом Пашиняном российской стороне удалось склонить азербайджанского лидера к прекращению огня, при условии возвращения в Шуши азербайджанских беженцев. Как подчеркнул Путин, к тому времени ВС Азербайджана добились незначительных успехов на южном направлении фронта в зоне карабахского конфликта. Однако, неожиданно для самого Путина, глава армянского правительства отказался от этого, заявив, что подобное предложение для Еревана неприемлемо и указал, что намерен продолжить боевые действия. Президент России не стал давать оценку тому, поступил ли Пашинян тогда правильно или неправильно, но подчеркнул, что ни о каком предательстве со стороны армянского лидера говорить не приходится.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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