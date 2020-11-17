Путин: Турецкая поддержка Баку — геополитическое последствие развала СССР

Лидия Мартынова

Можно давать какие угодно оценки Турции в вопросе Карабаха, но её нельзя обвинять в нарушении международного права, заявил сегодня, 17 ноября, президент Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Турция изначально была членом Минской группой ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Так что она находилась внутри и международного института, международного механизма урегулирования», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Турция не была в качестве сопредседателя указанной группы, таким статусом обладают Россия, Франция и США Франция, но тем не менее она входила в Минскую группу. Всего там 11 государств, добавил Путин.

«Но можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. Там вкусовые оценки могут быть какие угодно, но тем не менее дело обстоит именно так, как я сейчас об этом сказал», — отметил президент России.

Турция никогда не скрывала, что поддерживает в Нагорном Карабахе Азербайджан, это геополитические последствия развала СССР, заявил Путин.

«Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала. Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан», — сказал глава государства.

«Что я могу вам сказать, это геополитические последствия развала Советского Союза. Мы все время говорим об этом как-то в общем и целом. Здесь не в общем и целом, а совершенно конкретные события, которые мы сейчас наблюдаем, свидетелями которых мы сейчас являемся», — добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.