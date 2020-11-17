СМИ обнаружили подтверждения готовящегося ухода Трампа

Влада Некрасова

Руководитель американского Управления по оказанию услуг общего профиля Эмили Мерфи, которая должна вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом США, занялась поисками нового места работы, утверждает телекомпания ABC.

По ее данным, Мерфи недавно направила послание по поводу возможностей устроиться на работу в 2021 году. По оценке телекомпании, это обстоятельство можно интерпретировать как косвенное признание поражения Дональда Трампа на выборах и предстоящего прекращения работы его администрации.

Телекомпания обратилась за комментарием в Белый дом, где переадресовали все вопросы в Управление по оказанию услуг общего профиля, которое является фактически административно-хозяйственным отделом правительства США, в его ведении находится прежде всего государственная недвижимая собственность и автомобильный парк. В ведомстве отрицали, что Мерфи занята активным поиском нового места работы.

«Администратор по-прежнему сосредоточена на своих служебных обязанностях», — отметили в ведомстве.

В соответствии с американским законодательством, именно руководитель этого ведомства должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом. Однако Мерфи отказывается в настоящее время подписать необходимые документы, указывая на то, что действующий президент США Дональд Трамп своего поражения не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Джозефа Байдена, еще нет.

По данным газеты The Washington Post, команда Байдена не может из-за этого получить причитающиеся ей финансовые средства из заложенных в федеральном бюджете почти $ 10 млн на обеспечение возможного процесса передачи власти после выборов.

Кроме того, Госдепартамент якобы отказывается принимать участие в организации телефонных бесед Байдена с иностранными лидерами, и помощники демократа не имеют доступа к тем режимным объектам, на которых им предстоит знакомиться с секретной информацией. В связи с этим в окружении Байдена 9 ноября заявили журналистам о возможности обращения в суд для разрешения сложившейся ситуации.

Тем не менее окружению Байдена уже предоставили защищенные мобильные телефоны и компьютеры, а также офисы в здании Министерства торговли США в центре Вашингтона.