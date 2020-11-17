Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Раде обновили закон о кассовых аппаратах: кого коснутся изменения

В Раде обновили закон о кассовых аппаратах: кого коснутся изменения

В Раде обновили закон о кассовых аппаратах: кого коснутся изменения

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада может отсрочить введение кассовых аппаратов (РРО) для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Об этом «РБК-Украина» рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.


По словам Гетманцева, для предпринимателей, которые занимаются так называемыми рисковыми видами деятельности, РРО введут с 1 января 2021 года. Речь идет, в частности, о торговле в интернете, торговле ювелирными изделиями, торговле секонд-хендом, торговле автозапчастями.

Для остальных сроки введения кассовых аппаратов переносятся на 1 января 2022 года.

Гетманцев напомнил, что предыдущая редакция закона не получила поддержки, поскольку отсрочка была прописана для всех предпринимателей, независимо от их вида деятельности.

Он также обратил внимание на то, что в новом документе значительно смягчается ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упрощается отчетность для программных РРО.

Напомним, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для физлиц-предпринимателей. С 1 августа в Украине разрешили использовать программные расчетно-кассовые аппараты, которые назвали «кассовые аппараты в смартфоне».

462 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Зара, Виктория Шелягова и другие на открытии магазина фарфора
Зара, Виктория Шелягова и другие на открытии магазина фарфора
Эрдоган не стал встречаться госсекретарем США Помпео
Эрдоган не стал встречаться госсекретарем США Помпео
Ученые раскрыли генеалогическое древо Млечного Пути, пожиравшего галактики целиком
Ученые раскрыли генеалогическое древо Млечного Пути, пожиравшего
Российской науке посвящена новая тематическая неделя Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Российской науке посвящена новая тематическая неделя Всероссийского
В сети показали, как Симферопольское водохранилище выглядит сейчас
В сети показали, как Симферопольское водохранилище выглядит сейчас
Сфера применения промышленной техники
Сфера применения промышленной техники
Чистка зубов системой Air Flow
Чистка зубов системой Air Flow
Что такое архивы тиражей и с какой целью они используются
Что такое архивы тиражей и с какой целью они используются
Touch ID перестал работать: как быть?
Touch ID перестал работать: как быть?
Бесплатный генератор логических задач «Чики-Пуки»
Бесплатный генератор логических задач «Чики-Пуки»
Школьники Забайкалья получат денежное поощрение за достижения в области математики, физики и IT
Школьники Забайкалья получат денежное поощрение за достижения в
Во Владимире началось строительство школы на 1100 мест
Во Владимире началось строительство школы на 1100 мест

Топ на сегодня

СМИ: Трамп примет жесткие меры против Китая до передачи власти Байдену
СМИ: Трамп примет жесткие меры против Китая до передачи власти Байдену
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
Сквозь лед и ветер: о русском опыте успешных войн в экстремальных условиях
Сквозь лед и ветер: о русском опыте успешных войн в экстремальных
Австрия объявила о введении полного локдауна
Австрия объявила о введении полного локдауна
Конституция США на выборах была «нарушена как никогда ранее» — Трамп
Конституция США на выборах была «нарушена как никогда ранее» — Трамп

Еще по теме

МЭР предложил разрешить интернет-торговлю ювелирными изделиями
Омбудсмен попросил Путина отложить введение закона «О торговле»
ФНС разъяснила ответственность за работу в условиях сбоя кассовых аппаратов
В Раде рассказали, кто может возглавить НБУ вместо Смолия