В сети показали тайные ходы, которыми нардепы спасались от протестующих под Радой
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»
Опубликован ролик, в котором показаны тайные ходы, ведущие из здания Верховной Рады. Видео размещено в Telegram-канале Perepichka News.
«Из-за восстания под Верховной Радой нардепов и журналистов выводят из здания парламента вот такими секретными подземными коридорами. Говорят, если долго идти по этим тайным катакомбам, можно попасть на съезд ЦК КПСС», — говорится в сообщении.
Речь идет об акции протеста, которую предприниматели устроили из-за того, что нардепы провалили голосование по закону о кассовых аппаратах.
Это привело к тому, что протестующие попытались прорваться к зданию Верховной Рады. В результате возникли стычки с полицией — несколько человек были задержаны. Успокоить предпринимателей удалось только обещанием парламентариев вновь рассмотреть постановление.
Фото: скриншот479 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News