Вариант Трампа, намёки Помпео и ответ Ирана: Тегеран готовится к худшему

Лидия Мартынова

Любое нападение Соединённых Штатов на Иран столкнётся с «сокрушительным ответом», заявил сегодня, 17 ноября, официальный представитель правительства Исламской Республики Али Рабийи после сообщений в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе запросил варианты удара по главному ядерному объекту Ирана, но затем отказался от этой затеи.

«Любые действия против иранского народа, безусловно, встретят сокрушительный ответ», — сказал высокопоставленный чиновник в комментариях, размещённых на официальном сайте правительства ИРИ.

Ссылаясь на официального представителя США, агентство Reuters сообщило накануне, что Трамп, которому осталось два месяца в Белом доме после проигранных им президентских выборов, обсудил с высшими советниками возможность атаки на завод по обогащению урана в иранском Натанзе, но они отговорили его от этого варианта. Один из упомянутых в отчёте «советников», госсекретарь США Майк Помпео, который в среду, 18 ноября, начинает свой трёхдневный визит в Израиль, «давно намекал на возможные военные действия против заклятого врага США в лице Ирана», отмечает британское информагентство.

«Если бы я был иранцем, я бы не чувствовал себя комфортно после таких отчётов (в СМИ)», — сказал министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, добавив, что ему не было известно об обсуждениях в Овальном кабинете Белого дома, прошедших в минувший четверг, 12 ноября.

«Очень важно, чтобы иранцы знали, что если они действительно внезапно устремятся к высоким уровням обогащения (урана), в направлении создания ядерного оружия, они могут столкнуться с военной мощью Соединенных Штатов, а также, возможно, других стран», — отметил Штайниц в беседе с Армейским радио Израиля («Галей ЦАХАЛ»).

Помимо предупреждений об ответном «сокрушительном» ударе Ирана, Али Рабийи также обвинил Израиль в продолжении «психологической войны» против Тегерана.

«Я лично не предвижу, что они (Соединённые Штаты. — Ред.) захотят создать угрозу безопасности в мире и в регионе», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Newstes, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер предупредил 12 ноября в интервью Fox News, что Израиль может атаковать Иран, если «обнаружит исходящую от него угрозу, даже в последние дни правления администрации Трампа». Макмастер отметил, что Израиль следует «доктрине Бегина», которая означает, что израильтяне никогда не смирятся с наличием у враждебного себе государства оружия массового поражения и будут всеми способами пресекать попытки создания или получения такого вооружения со стороны Ирана. Доктрина названа в честь бывшего премьер-министра Израиля Менахема Бегина, который в июне 1981 года отдал приказ нанести удар по ядерному реактору «Осирак» в Ираке. Макмастер также сослался на удары Израиля в сентябре 2007 года по объектам в Сирии, где, по данным военной разведки еврейского государства, велись разработки ядерного оружия.