Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » "Врачи на передовой": Шмыгаль объяснил, почему решение о карантине выходного дня принималось в срочном порядке

"Врачи на передовой": Шмыгаль объяснил, почему решение о карантине выходного дня принималось в срочном порядке

"Врачи на передовой": Шмыгаль объяснил, почему решение о карантине выходного дня принималось в срочном порядке

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В ситуации стремительного распространения COVID-19, которая наблюдается сейчас в Украине, нужно принимать быстрые решения, поэтому времени на длительную общественную дискуссию, в том числе и с представителями бизнеса, о введении карантина выходного дня времени не было.

Об этом сказал в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

«Сегодня мы говорим, что врачи на передовой, и если сравнивать борьбу с COVID-19 с войной, то решение в боевых условиях принимают очень быстро. И проводить месяц общественную дискуссию не всегда есть возможность. Поэтому две недели перед тем мы проводили консультации и с профильными комитетами ВР, мы объявили о том, что такой элемент разрыва социальных контактов будет введен в Украине, об этом говорил глава Минздрава более чем за неделю о введении такого инструмента», — рассказал глава правительства.


Он привел пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.

Премьер-министр подчеркнул, что медицинская система справляется при суточной заболеваемости в 12 тысяч человек.

Но необходимо выйти на своеобразное плато и сдержать стремительное распространение болезни. И именно карантин выходного дня является шагом для достижения такой цели

«Сегодня медицинская система справляется с этим количеством больных. Но количество врачей у нас ограничено, и возможности врачей — физические возможности людей — ограничены. Количество коек мы увеличиваем, подводим кислород, но может наступить момент, когда врачи будут стоять перед сложными вопросами выбора — чью жизнь спасать. И в связи с этим нам необходимо предпринять шаги, которые позволят достичь плато», — отметил Шмыгаль.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рада будет рекомендовать Кабмину отменить «карантин выходного дня». Проект постановления № 4381 16 ноября появился на сайте Верховной Рады. Инициаторами выступили народные депутаты Ирина Геращенко, Елена Кондратюк, Юрий Бойко, Давид Арахамия, Александр Корниенко и Ярослав Железняк. По словам вице-спикера Елены Кондратюк, решение о «карантине выходного дня» было принято Кабмином без согласования с парламентом и территориальными громадами. Этот документ поставил многих украинцев в безвыходное положение.

Фото: ukrinform

184 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Не пропустите! Масштабный игорный ивент Ukrainian Gaming Week переносится на 24-25 февраля 2021 года
Не пропустите! Масштабный игорный ивент Ukrainian Gaming Week
Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на продукты
Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на продукты
Добровольно-принудительно: в Москве пожарных обязали писать экодиктант
Добровольно-принудительно: в Москве пожарных обязали писать экодиктант
Ким Кардашьян с дочерьми снялась в новой рекламе своего модного бренда
Ким Кардашьян с дочерьми снялась в новой рекламе своего модного бренда
Эксперт: Снижение рубля может пойти ускоренными темпами
Эксперт: Снижение рубля может пойти ускоренными темпами
Нужен нам берег суданский: Россия поднимет Андреевский флаг в Африке
Нужен нам берег суданский: Россия поднимет Андреевский флаг в Африке
Археологи добрались до Йеллестадского корабля викингов
Археологи добрались до Йеллестадского корабля викингов
«Мишель уйдет от меня»: Барак Обама исключил возможность работы в администрации Джо Байдена
«Мишель уйдет от меня»: Барак Обама исключил возможность работы в
Задержание Яндиева, Путин против марихуаны, экономное будущее россиян: о чем пишут в Телеграме 16 ноября
Задержание Яндиева, Путин против марихуаны, экономное будущее
Франция преодолела пик второй волны пандемии коронавируса
Франция преодолела пик второй волны пандемии коронавируса
Казахстан отправит в Киргизию медицинские маски и аппараты ИВЛ
Казахстан отправит в Киргизию медицинские маски и аппараты ИВЛ
6 слов, которые мешают разбогатеть и быть счастливыми
6 слов, которые мешают разбогатеть и быть счастливыми

Топ на сегодня

Российской науке посвящена новая тематическая неделя Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Российской науке посвящена новая тематическая неделя Всероссийского
На всероссийском форуме «Растим гражданина» определили авторов лучших педагогических практик в сфере воспитания
На всероссийском форуме «Растим гражданина» определили авторов лучших
В Госдуме передумали рассматривать законопроекты об изъятии детей из семьи
В Госдуме передумали рассматривать законопроекты об изъятии детей
Что смотреть в ноябре: "Псих", новый "Метод", продолжение "Короны" и другие сериалы
Что смотреть в ноябре: "Псих", новый "Метод", продолжение "Короны" и
ФИЦТО и Министерство науки и образования Кузбасса договорились о взаимодействии по вопросам внедрения цифровых образовательных технологий
ФИЦТО и Министерство науки и образования Кузбасса договорились о

Еще по теме

Кабмин ждет эффекта от карантина выходного дня через 2-3 недели
Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)
Когда введут карантин выходного дня в Украине
До 30 тысяч больных в сутки: в Минздраве рассказали о коллапсе медицинской системы при отмене карантина