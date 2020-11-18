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Байден пообещал Израилю поддержку и безопасность

Байден пообещал Израилю поддержку и безопасность

Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах в США, во вторник принял поздравления от руководителей четырех государств — Израиля, Индии, Чили и ЮАР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном помощниками политика.

Кандидат в президенты США провел телефонные разговоры с президентом Чили Себастьяном Пиньерой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом этой страны Реувеном Ривлином. Байден выразил им признательность за поздравления с победой на выборах.

В разговоре с Пиньерой демократ отметил желание «укрепить связи между США и Чили». В беседах с Моди и Рамапосой Байден заявил о намерении развивать «отношения стратегического партнерства» между странами. Байден заверил Нетаньяху и Ривлина в своей приверженности «обеспечению безопасности Израиля».

Байден также сообщил Пиньере, Моди и Рамапосе о готовности к взаимодействию в том, что касается борьбы с пандемией нового коронавируса, говорится в заявлении.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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