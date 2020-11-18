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"Без Милы Йовович и Брюсса Уиллиса": Зеленский пошутил в новом видео из больницы

"Без Милы Йовович и Брюсса Уиллиса": Зеленский пошутил в новом видео из больницы

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский записал новое виде из больницы «Феофания», доложив украинцам, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше, и что к нему вернулось обоняние.

И хотя тест на COVID-19 пока положительный, он надеется, что новое видео будет записывать уже не из больницы.

Что же касается ситуации в стране, президент отчитался, что украинские больницы располагают 50 тысячами коек для лечения инфицированных, и при необходимости это количество можно будет увеличить до 91 тысячи.

Также по традиции в президентском видео появился главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который проинформировал, что нужно делать при появлении симптомов COVID-19.

А вдобавок стало известно, о чем доложил Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совместного совещания с представителями бизнеса.


Напомним, накануне президента собирались «проведать» радикальные представители «Руху Опору Капітуляції».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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