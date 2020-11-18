"Без Милы Йовович и Брюсса Уиллиса": Зеленский пошутил в новом видео из больницы

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский записал новое виде из больницы «Феофания», доложив украинцам, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше, и что к нему вернулось обоняние.

И хотя тест на COVID-19 пока положительный, он надеется, что новое видео будет записывать уже не из больницы.

Что же касается ситуации в стране, президент отчитался, что украинские больницы располагают 50 тысячами коек для лечения инфицированных, и при необходимости это количество можно будет увеличить до 91 тысячи.

Также по традиции в президентском видео появился главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который проинформировал, что нужно делать при появлении симптомов COVID-19.

А вдобавок стало известно, о чем доложил Владимиру Зеленскому премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совместного совещания с представителями бизнеса.



Напомним, накануне президента собирались «проведать» радикальные представители «Руху Опору Капітуляції».