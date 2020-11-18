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Гиндукуш под угрозой: Германия обеспокоена поспешным выводом войск США

Гиндукуш под угрозой: Германия обеспокоена поспешным выводом войск США

Правительство Германии обеспокоено тем, что объявленный недавно Соединёнными Штатами быстрый вывод американских войск из Афганистана поставит под вопрос стабильность в этой стране. Важно не ставить под угрозу достигнутое на Гиндукуше (од­на из вы­со­чай­ших гор­ных сис­тем Азии на стыке Памира, Каракорума и Гималаев, простирается примерно на 800 км в Афганистане и Па­ки­ста­не. — Ред.) поспешными шагами, заявил сегодня, 18 ноября, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передаёт Deutsche Welle.

По его словам, правительство Ангелы Меркель особенно обеспокоено тем, какие последствия будет иметь принятое Вашингтоном решение для мирных переговоров между афганским правительством и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

«Эти переговоры и так уже достаточно трудные, и их не нужно затруднять дополнительными препятствиями», — отметил Маас.

Представитель МИД Германии сообщил агентству Reuters, что Берлин ведёт переговоры с Вашингтоном на эту тему.

Представитель Минобороны ФРГ в свою очередь заявил, что нужно дождаться и посмотреть, в каком объёме США выведут войска из Афганистана и «выведут ли они их вообще». При этом было указано, что если американцы действительно оставят в Афганистане лишь 2500 военных, то бундесвер будет не в состоянии выполнять свою миссию в этой стране.

Между тем в НАТО заверили, что Североатлантический альянс продолжит свою миссию в Афганистане и после вывода американского контингента из этой страны.

«НАТО продолжит миссию по обучению, консультированию и поддержке афганских силовых структур и в случае дальнейшего сокращения американского военного присутствия в Афганистане», — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску 18 ноября в Брюсселе.

США объявили 17 ноября, что к 15 января они сократят численность своего контингента в Афганистане с 4500 до 2500 солдат и офицеров. В этом же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что цена поспешного или нескоординированного ухода из Афганистана может оказаться очень высокой.

Как сообщало ИА Newstes, в ближайшие недели тысячи американских военных, несущих службу на Ближнем Востоке, вернутся домой после того, как президент Дональд Трамп приказал вывести около 2000 военнослужащих из Афганистана, а также 500 солдат и офицеров из Ирака. Вывод войск должен быть завершён до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января 2021 года. Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер сообщил накануне на пресс-конференции в Пентагоне, что к 15 января численность американских военнослужащих как в Ираке, так и в Афганистане не будет превышать 2500 человек. По его словам, сокращение военного присутствия не «приравнивается к изменению политики или целей США» в глобальной войне с терроризмом и будет проводиться таким образом, чтобы защитить американских военных, дипломатов, сотрудников разведки и союзников.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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