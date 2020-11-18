Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Начали силой заталкивать в лифт: певица Камалия шокировала рассказом о том, как едва не стала жертвой изнасилования

Начали силой заталкивать в лифт: певица Камалия шокировала рассказом о том, как едва не стала жертвой изнасилования

Начали силой заталкивать в лифт: певица Камалия шокировала рассказом о том, как едва не стала жертвой изнасилования

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Переболевшая в начале осени коронавирусом певица Камалия пережила в своей жизни немало драматических моментов, и одним из них стал случай, когда она лишь чудом избежала группового изнасилования.


Об этом трагическом моменте женщина рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина».

По словам певицы, в подростковом возрасте она часто приезжала в гости к тете, и в один из визитов за ней в подъезд проскочила компания парней.

Они начали заталкивать ее в лифт, позволяя себе при этом очень жестокие действия. К счастью, одного из них Камалия ударила в шею, другому также дала отпор.

«Пока они опомнились, я бегом начала нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Я могу за себя постоять», — вспоминает страшные минуты певица.

По словам Камалии, спастись ей тогда помогло умение защищать себя, ведь товарищ отца, который имел черный пояс по каратэ, научил девушку приемам восточных боевых искусств. Именно из-за своего тяжелого опыта певица планирует отдать дочерей Мирабеллу и Арабеллу на дзюдо, чтобы они также умели защитить себя.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном печальном инциденте, который произошел под Киевом: мужчина напал на 14-летнюю школьницу и пытался ее изнасиловать.

Фото: segodnya.ua

37 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Китае 61-летний британский консул спас тонущую девушку, пока все стояли и снимали
В Китае 61-летний британский консул спас тонущую девушку, пока все
Как номер квартиры влияет на богатство и достаток семьи
Как номер квартиры влияет на богатство и достаток семьи
Мишустин обязал губернаторов создать больничные резервы
Мишустин обязал губернаторов создать больничные резервы
Дочь Ивана Урганта рассказала о бойфренде, расизме и отношениях с родителями
Дочь Ивана Урганта рассказала о бойфренде, расизме и отношениях с
Число умерших от Covid-19 в Москве превысило 8 000
Число умерших от Covid-19 в Москве превысило 8 000
Даша Жукова и Ставрос Ниархос поделились новым фото со свадьбы
Даша Жукова и Ставрос Ниархос поделились новым фото со свадьбы
Лунный день сегодня 18 ноября 2020 года
Лунный день сегодня 18 ноября 2020 года
Финансируемые из-за рубежа политические НКО без регистрации могут быть признаны иноагентами
Финансируемые из-за рубежа политические НКО без регистрации могут
В Ставрополье проходит краевая олимпиада, посвященная Году памяти и славы
В Ставрополье проходит краевая олимпиада, посвященная Году памяти и
Юнармейцы Москвы смогут в режиме онлайн встретиться с российскими военными
Юнармейцы Москвы смогут в режиме онлайн встретиться с российскими
В Ульяновской области состоится VI национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Ульяновской области состоится VI национальный чемпионат «Абилимпикс»
Солнечная система "прыгнула" от облака пыли к планетам всего за 200 тыс. лет, – ученые
Солнечная система "прыгнула" от облака пыли к планетам всего за 200

Топ на сегодня

6 слов, которые мешают разбогатеть и быть счастливыми
6 слов, которые мешают разбогатеть и быть счастливыми
СМИ обнаружили подтверждения готовящегося ухода Трампа
СМИ обнаружили подтверждения готовящегося ухода Трампа
"Выглядит как обычный пэтэушник!": экс-стилист Пугачевой осудил Галкина
"Выглядит как обычный пэтэушник!": экс-стилист Пугачевой осудил
Казахстан отправит в Киргизию медицинские маски и аппараты ИВЛ
Казахстан отправит в Киргизию медицинские маски и аппараты ИВЛ
Акции Tesla выросли на $40 миллиардов за час
Акции Tesla выросли на $40 миллиардов за час

Еще по теме

Певице Камалии в бикини посоветовали позаниматься на велотренажере (фото)
Буланова стала жертвой похищения: увидев похитителя певица пришла в восторг
Танцы со звездами - 4 сезон, 6 выпуск (04.10.2017)
Селин Дион призналась, что комплексовала из-за Ванессы Паради