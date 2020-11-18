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Новый обмен пленными с РФ: у Кравчука озвучили сроки

Новый обмен пленными с РФ: у Кравчука озвучили сроки

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украина и РФ могут провести новый обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря, а до этого срока планируется проведение встречи лидеров «Нормандской четверки». Такие сроки в комментарии РБК-Украина озвучил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.


По его словам, глава украинской делегации Леонид Кравчук предлагает провести обмен по формуле «всех на всех», но по пессимистическому сценарию Украина готова амнистировать около 100 ранее осужденных лиц.

«Глава украинской делегации Леонид Макарович предложил провести такой обмен до Рождества — 24 декабря. Предложил всех на всех, но как вариант хотя бы вот этих около 100 на соответствующее количество с российской стороны, которое еще предстоит уточнить. Приурочить это можно к проведению следующей встречи в нормандском формате», — сказал он.

Российская сторона пока предложила список из четырех категорий удерживаемых лиц: установлен и согласен на обмен, согласен на обмен и подготовлен к нему, установлен, но не согласен на обмен и не установлен.

По словам Арестовича, Украина составила свой список «обменной cотни» еще минувшим летом, но с российской стороны подвижек в этом направлении не было.

Напомним, 16 апреля 2020 года состоялся последний обмен пленными с «ЛДНР» — из плена боевиков освободили 20 украинцев.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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