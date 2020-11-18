Победив на выборах, Санду спешит поблагодарить западных партнеров

Влада Некрасова

После победы на президентских выборах в Молдавии Майя Санду провела несколько встреч с послами иностранных государств. Первая встреча нового главы государства состоялась сегодня, 18 ноября, с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом и главой делегации Евросоюза в РМ Петером Михалко.

Санду выразила признательность партнерам за оказанную ей поддержку в ходе избирательной компании. Иностранные дипломаты и лидер проевропейских правоцентристов обсудили текущую ситуацию в стране.

«Постоянная помощь США для Республики Молдавия много значит для молдаван, которые чувствуют, что у них есть надежный партнер на пути построения правопорядка, повышения уровня жизни и уважения к правам человека», — отметила Санду.

В беседе с представителем ЕС она подчеркнула, что находясь на этом посту, приложит все усилия, чтобы РМ получила как можно больше ресурсов для страны в контексте начала переговорного процесса по новой повестке дня Молдавия — Евросоюз. Она добавила, что с ее победой над Игорем Додоном (независимого кандидата поддерживала Партия социалистов) международная изоляция страны завершилась и теперь внешняя политика выйдет на новый этап, которая принесет пользу молдавским гражданам.

По словам Санду, оказанная ей на выборах поддержка граждан дает ей крепкий мандат, который означает непрерывные усилия по созданию сильных, действующих институтов в и повышению уровня жизни людей.

«Мы хотим построить Европу дома — европейские институты, европейские школы, европейские дороги, европейские больницы, европейские зарплаты. У нас получится это через большую работу и при поддержке наших европейских друзей», — заключила Майя Санду.

Напомним, в ходе предвыборной гонки за Майю Санду агитировали президент Румынии Клаус Йоханнис, экс-председатель Европейского совета, лидер транснациональной Европейской народной партии Дональд Туск и партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) Германии, которую ранее возглавляла канцлер Ангела Меркель.

ИА Newstes сообщало, что одним из первых с победой на президентских выборах лидера партии «действие и солидарность» поздравил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. Он отметил, что теперь республика пойдет по европейскому пути, избавившись от «пророссийского коммунистического президента и олигарха».

Молдавские независимые СМИ ранее писали, что Майя Санду находится в прямой зависимости от Дерека Хогана и даже состоит с ним в интимной связи. Таким образом, она идеальный президент Молдавии для Вашингтона, через которую легко осуществлять влияние на регион.