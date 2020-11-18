Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Победив на выборах, Санду спешит поблагодарить западных партнеров

Победив на выборах, Санду спешит поблагодарить западных партнеров

Победив на выборах, Санду спешит поблагодарить западных партнеров

После победы на президентских выборах в Молдавии Майя Санду провела несколько встреч с послами иностранных государств. Первая встреча нового главы государства состоялась сегодня, 18 ноября, с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом и главой делегации Евросоюза в РМ Петером Михалко.

Санду выразила признательность партнерам за оказанную ей поддержку в ходе избирательной компании. Иностранные дипломаты и лидер проевропейских правоцентристов обсудили текущую ситуацию в стране.

«Постоянная помощь США для Республики Молдавия много значит для молдаван, которые чувствуют, что у них есть надежный партнер на пути построения правопорядка, повышения уровня жизни и уважения к правам человека», — отметила Санду.

В беседе с представителем ЕС она подчеркнула, что находясь на этом посту, приложит все усилия, чтобы РМ получила как можно больше ресурсов для страны в контексте начала переговорного процесса по новой повестке дня Молдавия — Евросоюз. Она добавила, что с ее победой над Игорем Додоном (независимого кандидата поддерживала Партия социалистов) международная изоляция страны завершилась и теперь внешняя политика выйдет на новый этап, которая принесет пользу молдавским гражданам.

По словам Санду, оказанная ей на выборах поддержка граждан дает ей крепкий мандат, который означает непрерывные усилия по созданию сильных, действующих институтов в и повышению уровня жизни людей.

«Мы хотим построить Европу дома — европейские институты, европейские школы, европейские дороги, европейские больницы, европейские зарплаты. У нас получится это через большую работу и при поддержке наших европейских друзей», — заключила Майя Санду.

Напомним, в ходе предвыборной гонки за Майю Санду агитировали президент Румынии Клаус Йоханнис, экс-председатель Европейского совета, лидер транснациональной Европейской народной партии Дональд Туск и партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) Германии, которую ранее возглавляла канцлер Ангела Меркель.

ИА Newstes сообщало, что одним из первых с победой на президентских выборах лидера партии «действие и солидарность» поздравил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. Он отметил, что теперь республика пойдет по европейскому пути, избавившись от «пророссийского коммунистического президента и олигарха».

Молдавские независимые СМИ ранее писали, что Майя Санду находится в прямой зависимости от Дерека Хогана и даже состоит с ним в интимной связи. Таким образом, она идеальный президент Молдавии для Вашингтона, через которую легко осуществлять влияние на регион.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Страшные роботы-волки начали пугать медведей на острове Хоккайдо
Страшные роботы-волки начали пугать медведей на острове Хоккайдо
В Москве стартуют финальные соревнования детского чемпионата KidSkills-2020
В Москве стартуют финальные соревнования детского чемпионата
Ситуационный центр Минпросвещения России: большинство российских школ продолжают обучение полностью в очном формате
Ситуационный центр Минпросвещения России: большинство российских школ
Россия и Республика Беларусь будут укреплять сотрудничество в области образования
Россия и Республика Беларусь будут укреплять сотрудничество в области
Аудиторы Счетной палаты не смогли объяснить аномальные расходы нескольких министерств
Аудиторы Счетной палаты не смогли объяснить аномальные расходы
Победив на выборах, Санду спешит поблагодарить западных партнеров
Победив на выборах, Санду спешит поблагодарить западных партнеров
Народные приметы на декабрь 2020 года
Народные приметы на декабрь 2020 года
Ученые хотят воссоздать старые запахи Европы
Ученые хотят воссоздать старые запахи Европы
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной года актера Майкла Б. Джордана
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной года актера Майкла Б.
Борьба с пандемией: в Украине введут пять цифровых решений
Борьба с пандемией: в Украине введут пять цифровых решений
В Подмосковье 49 колледжей и шесть вузов перешли на дистанционное обучение
В Подмосковье 49 колледжей и шесть вузов перешли на дистанционное
Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников может пройти дистанционно – Рособрнадзор
Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников может

Топ на сегодня

Акции Tesla выросли на $40 миллиардов за час
Акции Tesla выросли на $40 миллиардов за час
Путин: Турецкая поддержка Баку — геополитическое последствие развала СССР
Путин: Турецкая поддержка Баку — геополитическое последствие развала
Путин: В ситуации Армении непозволительно раскалывать общество изнутри
Путин: В ситуации Армении непозволительно раскалывать общество изнутри
Белоруссия прекращает сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека
Белоруссия прекращает сотрудничество с ЕС по вопросам прав человека
Путин: Договорённости соблюдаются, обстановка в Карабахе стабилизируется
Путин: Договорённости соблюдаются, обстановка в Карабахе

Еще по теме

На президентских выборах в Молдавии побеждает лидер социалистов Игорь Додон
Санду: Молдавия должна строить хорошие отношения со всеми странами
Президентом Молдавии избран социалист Игорь Додон
Додон остается лидером на выборах в Молдавии после подсчета 95% голосов