Президент Литвы отстаивает право польских женщин на аборты

Анастасия Иванова

На встрече с президентом Польши Анджеем Дудой глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает польских женщин, выступающих против ужесточения закона об абортах, пишет RuBaltic.ru.

«Моя позиция ясна: я всегда выступал и буду продолжать выступать за продвижение прав и свобод человека и за беспристрастный диалог с общественностью. Я также придерживаюсь этого мнения, когда речь идет о репродуктивном здоровье женщин в Польше. Я надеюсь, что наш сосед, как одна из старейших демократических стран Европы, будет стремиться к конструктивному диалогу со всеми слоями своего общества», — объяснил президент Литвы свою позицию на своей странице в Facebook.

Напомним, 22 октября конституционный суд Польши принял решение о том, что прерывание беременности по причине патологии плода не соответствует положениям основополагающего акта страны. После этого массовые акции протеста прошли почти в 150 польских городах. В итоге, власти решили отложить своё решение.